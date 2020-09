LA ÚNICA ENCUESTA QUE VALE…

A muy temprana hora del jueves apareció una encuesta sospechosa, quizá hecha a la medida de algún personaje que quiere demostrarle a su partido que es garantía de triunfo.

La encuesta fue realizada mediante llamadas telefónicas, con población objetivo hombre-mujer mayores de 18 años, tiene fecha de corte el 9 de septiembre y fue realizada por la empresa MassiveCaller.

Supuestamente el sondeo tiene un mínimo margen de error, tan poco que ahí nace la duda, por ejemplo, el primer problema que se observa para tener tanta certeza es la calidad de los datos que se obtienen vía telefónica, por eso le digo, en muchas ocasiones parece que estos estudios son para generar ruido mediático o tendencias políticas que luego se venden al mejor postor.

El estudio sobre la intención del voto para elegir presidente municipal en los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa con un careo de aspirantes, con dudas o no, con sus reservas debe tomarse en cuenta para el trabajo de todos los aspirantes a un puesto de elección, por diversas razones, de entrada porque nos dice en que deben trabajar y hacerlo convenciendo a la gente no solo a sus amigos.

Otra cosa, con todo y que las encuestas sea bien realizadas y sean buenas, no pasan de ser una radiografía de un momento, es un error que muchas veces quieran ser utilizadas para generar opinión por lo que también es un hecho que no influyen mucho el día de una elección.

Vaya, definitivamente la mejor encuesta es la que se dé el día de la elección, los votos, y en estos tiempos aun en muchos partidos ni siquiera se tiene una definición de candidatos por lo que no se puede saber cuáles aumentarán en rechazo o en aceptación dependiendo las cartas que presenten.

Insistimos, la encuesta parece hecha para algún personaje que quiere que su partido le vea fuerte, garantía de triunfo pero deben tomar mucho en cuenta que un segmento de las mismas dice, “si las elecciones fueran hoy”, es decir, aún falta para esa eventualidad y en unos meses, a veces hasta en unos días o en unas horas, todo puede cambiar. Otro elemento que se tiene que checar es el asunto de la paridad que tampoco cuadra en la dichosa encuesta.

Pero bueno, la situación es que el jueves se publicó una encuesta que parece fue ordenada por algún personaje que desea que su partido le vea como garantía de triunfo ante cualquier opositor, pero la realidad es que le faltan elementos. Además es un hecho que no son todos los que estarán ni están todos los que serán.

Otra realidad es que sea quien sea el candidato de cada partido todo dependerá de las estrategias, el trabajo de los operadores, claro y la entrega del aspirante para llevarse la victoria, pero cuando se tiene el poder se puede responder en cualquier escenario, claro, si es que se quiere.

Cierto es que ya arrancó el proceso electoral federal, está por iniciar en lo local, y los ánimos suben, sin embargo las alianzas serán allá por diciembre, mes en el que también iniciaran las precampañas, con todo y ello, parece que es un hecho que en algunos municipios, al menos para el partido en el poder, ya los candidatos están definidos y no dependerá de lo que marque una encuesta.

Por lo tanto una encuesta en estos momentos solo sirve para que se manejen nombres, donde hay quienes pagan para aparecer, cualquier estudio o análisis puede quedar evidenciado, o peor aún, puede evidenciar a sus patrocinadores ya que la verdadera aceptación o rechazo de los candidatos y partidos se dará el día de la elección.

Mientras tanto los aspirantes deben tener claro que realmente ningún sondeo marca una definición de candidatos ni tendencia al voto, y que el resultado de la medición en las urnas es la única encuesta que vale.

vida.diaria@hotmail.com www.vidadiaria.com.mx

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ