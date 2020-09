OSEGUERA Y CHUCHO GANARÍAN ‘DE CALLE’

De acuerdo a la más reciente difundida por la empresa consultora Massive Caller, si sus partidos los designan candidatos en busca de la reelección, el morenista Adrián Oseguera Kernion y el panista Jesús Nader Nasrallah ganarían ‘de calle’ la contienda del próximo año por las alcaldías de Ciudad Madero y Tampico, respectivamente.

En el caso de la urbe petrolera, en la competencia al interior de Morena por la nominación a la presidencia municipal en 2021, Adrián Oseguera aplasta a Erasmo González Robledo. El actual alcalde maderense alcanza 50.4 por ciento de las preferencias, mientras que el diputado federal obtiene solamente 9.7 por ciento de las simpatías.

Tras ese ´careo´, Adrián Oseguera también derrota a sus contrincantes de Acción Nacional: Joaquín Hernández Correa y Agustín de la Huerta Mejía.

En un escenario donde el ahora alcalde morenista enfrentara al diputado local Joaco, Adrián Oseguera ganaría la elección con 40.1 por ciento de las preferencias, mientras que el hijo de ‘La Quina’ se quedaría con 14.8 por ciento. Sería una victoria de 3 a 1.

En un mano a mano frente a ‘Guty’, Adrián Oseguera también saldría adelante en las urnas con 42.3 por ciento de la votación. El director general del Conalep en el estado obtendría 12.7 por ciento.

Morena, como marca, supera al PAN en Ciudad Madero: el partido de la Cuarta Transformación registra un 38.8 por ciento de las simpatías, mientras que el blanquiazul obtiene un 22.4 por ciento. El PRI está muy lejos con solo 5.1 por ciento.

Dos cosas llaman la atención de este sondeo realizado vía telefónica: Carlos Fernández Altamirano, convertido en la carta más viable de Acción Nacional para buscar la alcaldía de Ciudad Madero, no fue ‘encuestado’.

Además, Jaime Turrubiates y Oscar Genaro Hernández Zúñiga aparecen como aspirantes del PRI. Habrá que decirle a la gente de Massive Caller que el ex alcalde es ahora un abierto simpatizante del panismo y el empresario de la educación hace ‘talacha’ a favor de Héctor ‘El Guasón’ Garza y, por consecuencia, de Morena. El candidato del priismo será otro, uno que forma parte del comité directivo local.

Lo que sí está perfectamente claro en la encuesta es el posicionamiento que tiene Adrián Oseguera tanto al interior del Movimiento de Regeneración Nacional como en la sociedad.

En Tampico, las cosas van por el mismo rumbo: Chucho Nader es el aspirante con mayor calificación (46.2 por ciento) en el PAN para buscar, en su caso, la reelección.

El presidente municipal supera, con facilidad, a Mon Marón (16.1 por ciento), Rosa María González Azcárraga (9.7 por ciento) y Germán Pacheco (8.6 por ciento). Para decirlo con claridad: la candidatura blanquiazul es de Chucho.

Como aspirantes de Morena a la alcaldía porteña, la encuesta menciona tres nombres: Olga Sosa Ruiz, Rodolfo González Valderrama y Eduardo Hernández Chavarría. La diputada federal es la mejor posicionada con 27.7 por ciento; el director de RTC se queda con 12 por ciento; y el ex priista Lalo apenas registra 7.2 por ciento.

La maestra Magdalena Peraza también es evaluada en el sondeo como posible aspirante priista. Ella aparece con 40.9 por ciento, pero el PRI, como marca, solo tiene 8.4 por ciento. Por tanto, en los careos el máximo porcentaje que alcanza la profesora es 10.6 por ciento, quedando en tercer lugar.

En ese contexto, Chucho Nader vencería con facilidad a Olga Sosa con una diferencia de casi 15 puntos, al igual que a Lalo Hernández Chavarría. El actual alcalde panista le sacaría a Magda hasta 30 puntos de distancia.

A un día de que rinda su Segundo Informe de Gobierno, Jesús Nader Nasrallah confirma que se perfila hacia su reelección.

LA DISPUTA POR ALTAMIRA

Massive Caller también realizó una encuesta para conocer las preferencias ciudadanas en la competencia por la presidencia municipal de Altamira.

Por partidos, Morena aparece mejor ubicado: 34.8 por ciento. El PAN se sitúa en segundo sitio: 22.6 por ciento. Y el PRI con un distante 6.9 por ciento.

El asunto cambia cuando se mencionan los nombres de los posibles candidatos. Por el PAN, Miguel Gómez Orta gana el sondeo con 31.7 por ciento de las simpatías, mientras Karla Mar y Tino Lee se quedan con 20.6 por ciento y 14.3 por ciento, respectivamente. Un personaje faltó en el sondeo: Alfredo Polanco Aguilar, secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altamira.

Según la encuesta, Ciro Hernández es evaluado como posible aspirante del PRI, cuando en realidad sostiene conversaciones muy avanzadas con el Movimiento de Regeneración Nacional para ser el candidato a la alcaldía.

Por supuesto, otro de los aspirantes a la nominación morenista a la alcaldía de Altamira es Armando Martínez.

En el escenario donde compitieran Miguel Gómez (PAN), Armando Martínez (Morena) y Ciro Hernández (PRI), el resultado sería de pronóstico reservado con un empate técnico entre el panista y el morenista, con el priismo ligeramente atrás. Sería una emocionante elección de tercios.

En otro careo, llama mucho la atención que el ex regidor morenista Abraham Cruz (firme creyente de la 4T y militante fundador) se erige como triunfador de una elección frente a Miguel Gómez y Ciro Hernández.

Por supuesto, como todas las encuestas, el sondeo de Massive Caller es una fotografía del momento, un registro de lo que sucede actualmente, con la posibilidad de marcar una tendencia.

Y PARA CERRAR…

Mañana domingo 13 de septiembre, al filo del mediodía, se instala el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). Antes, el consejero presidente Juan José Ramos Charre ofrecerá una rueda de prensa vía digital a las 10 horas.

POR HÉCTOR GARCÉS