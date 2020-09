Refuerzan seguridad en rutas comerciales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido a que se registró un alza en el robo a comercio Victoria, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, reforzó la estrategia de seguridad “Ruta CANACO” con rondines de vigilancia por los principales sectores comerciales de Victoria con más elementos de la policía de proximidad, ello después de que en general los delitos patrimoniales se han disparado por la pandemia del COVID-19, debido al cierre de empresas y el elevado desempleo que se está registrando en estos momentos.

José Luis Loperena González, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio expuso que en último informe del Observatorio Ciudadano, ya comenzó haber un repunte en delitos como el robo a negocios, además de que cada vez es más difícil que la sociedad pueda poner denuncias, por lo que demandaron mejorar los canales de comunicación de las denuncias ciudadanas y de esta forma se puedan atender los llamados por emergencias que se realicen lo más pronto posible, pero sobre todo se castigue a los responsables de un delito.

“Se reactivó la ruta CANACO en temas de seguridad y se fortaleció además se les hizo la petición de la policía de proximidad, que traen un proyecto y una estrategia muy profesional, de hecho ya están con manos a la obra, por lo que se invita a los empresarios y la sociedad denunciar en el 911 que es el mejor medio para ser atendidos” precisó.

Resaltó que delitos como la violencia intrafamiliar, secuestro han comenzado a crecer en el centro del estado al igual que los delitos patrimoniales, que están muy relacionados con la crisis económica y desempleo y de no hacer algo sobre todo las autoridades sanitarias como el permitir la apertura de negocios, entonces esto podría colapsar ya que en el tema de seguridad si se ve que hay una fuerte inversión por parte del Gobierno del Estado, lo cual ha sido muy bien vista por la adquisición de equipo, el fortalecimiento de una policía propia del estado, es una mejor estrategia que el contratar a la policía federal, pero no va haber dinero que alcance contra la pérdida del empleo que se ha tenido por el cierre de empresas.

Este aumento en los delitos es por el desempleo, la pérdida en la derrama económica, el cierre de negocios y es que todo eso se llama salud financiera, salud familiar, que no atenderse puede generar mayor violencia, porque al no tener el recurso buscan hacerlo de manera ilícita por eso un llamado urgente al gobierno de los tres niveles y a la sociedad, para buscar soluciones de reactivación económica, ya que no se está haciendo nada.

POR Salvador Valadez C.