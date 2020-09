TORTUGUISMO CON LEY OLIMPIA

Los Diputados locales de Tamaulipas ( todos : PAN , PRI y los Morenos) se han visto muy lentos con el análisis y aprobación de la Ley

Olimpia.

Hace unos meses estuvo con ellos, Olimpia Coral Melo, una chava que mis respetos, sufrió acoso por parte de un ex novio que utilizó dolosamente un video Sexual, por lo cual estuvo a punto de suicidarse en dos ocasiones, pero bien dicen, que lo que mata, fortalece y ahora hay una ley que lleva su nombre, que ha logrado autorizarse en 24 estados con cárcel hasta

por 12 años .

Y Tamaulipas, lamentablemente, es parte de los estados donde está norma está en pañales, todavía le falta gatear y su aprobación, para poderle dar la garantía que piden las mujeres y están en

su derecho, por lo que están reprobados los legisladores Locales, vamos a ponerles orejas de donkey, por pachorras

y lentos.

Es por eso que este viernes, hubo

Mujeres activistas de la zona sur del estado que estuvieron realizando una manifestación frente al palacio Municipal de Tampico, lo malo es que su movimiento es contra la violencia y ellas proyectaron violencia, grafiteando, generando destrozos por todos lados y hasta rompieron vidrios de la alcaldía y eso no es válido, hasta fueron señaladas de agredir a una persona de la tercera edad que tumbaron cuando salieron corriendo al escuchar una patrulla.

Esta protesta es válida ( sin desmanes) pero como no fue así, andaban muy bravas y de enojonas,les llovieron críticas por todos lados en las redes sociales ( donde circularon muchos videos de su mala conducta ) , así es que ojalá que para la próxima, antes de manifestarse ( lo cual remarco : es muy válido ) se tomen una pastillita de ubícatex y su diacepam para que vayan relajadas y no pierdan el hilo de la cordura al estar exigiendo sus demandas .

Y es que todos los Diputados locales andan muy distraídos, empezando por su presidente, Gerardo Peña, quien en lugar de andar haciendo campaña en su natal Reynosa, debería de cumplir con su chamba para desquitar los más de 80 mil pesos que cobra de sueldo mensualmente .

La verdad es que los integrantes de la Cámara de legisladores en el estado está convertida, en estos momentos, en una “fábrica de sueños” para cada legislador; se la pasan pensando en si recibirán la “bendición” para el llamado al 2021 , ya sea para una alcaldía o para repetir en una curul.

Los legisladores que anden transtornados en este momento con su locura de ser parte de los “gallos” de su partido para el proceso electoral que está a la vuelta de la

esquina, les recuerdo que tienen la alternativa de poder pedir licencia, para que se retiren y se vayan tranquilos a su casa y a la

grilla .

Nada más que no van a poder cobrar y eso lo saben los diputados, por eso no van a arriesgarse a dejar de ganar varios miles de pesos, por que pues de qué van a comer ?

VULNERABLES LÍDER DE BURÓCRATAS EN TAMPICO A IMPUGNACION.

Finalmente ,Elizabeth Juárez Merinos, actual Secretaria del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Tampico (S.U.E.T.R.A), logró asegurar la ampliación de su administración por otros tres años más .

Usó como pretexto la pandemia ( lo cual se me hace muy vulnerable ) y prácticamente logró su re elección, aunque las elecciones en sus estatutos estaban marcadas para el mes de noviembre y las adelantaron.

Esto después del lamentable fallecimiento de Juan Tarimas ( QEPD), quien en realidad era quien tenía el liderazgo, nadie más ni su esposa lo tiene y eso deja en la posibilidad de que esta sea la última vez que se mantengan como los “dueños” de la secretaría

General.

Nada más que buzos, caperuzos! , por qué si algún sindicalizado procede a impugnar, se la pueden tumbar.

Ya tiene la toma de nota, pero todavía no pueden cantar victoria, yo sé lo que les

digo .

QUIERE REGRESAR LA BIMBOLLA … PERO A LA NÓMINA.

Se nota que el ex regidor del PRI de Madero y ex funcionario, Don Ernesto Gutierrez, anda emocionado con querer regresar al Cabildo o a un puesto, para cobrar .

Pero esta más quemado que la cajeta de Celaya , Guanajuato y más después de que se convirtió en un “chapulín” al brincar al Partido Acción Nacional, donde buscó Refugio y al parecer lo chamaquearon, no le han dado ni un hueso para ruir.

Y la neta, el ex edil, ya está más devaluado que el peso mexicano frente al dólar, y ni trae votos, es bueno para tirar rollo, pero no representa nada en la política de la urbe petrolera .

Tiene más de 15 años de comer de la política y por lo visto , quiere regresar a la

Nómina.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO