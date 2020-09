Aspirantes de la UPN se quedan sin clases por falla en exámenes

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de covid-19 ocasionó en México que distintas instituciones educativas modificaran la aplicación de sus exámenes presenciales por medio de plataformas en línea. Sin embargo, varias escuelas han presentado fallas en el proceso, lo que ha ocasionado que los aspirantes pierdan la oportunidad de estudiar en este ciclo escolar.

Tal es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), institución pública de educación superior, cuyos exámenes de admisión se realizaron el pasado 1 de agosto y en los cuales se detectaron fallas, como problemas para acceder y terminar la prueba, de acuerdo a los solicitantes. Daniela Baltazar, aspirante para la carrera de pedagogía en la UPN Sur, es una de las jóvenes afectadas por esta situación, ya que después de pagar 250 pesos por el examen y haber estudiando durante varios meses, no pudo realizarlo por fallas en el sistema.

“Nos mandaron un usuario y una contraseña, yo las quise meter y no me dio acceso. Tomé foto de que no me permitía ingresar la página, inmediatamente mandé el comunicado y no me contestaron nada”, dijo.

En entrevista para MILENIO, la estudiante comentó que, tras ese incidente por parte de la institución, envió correos, marcó por teléfono, así como mensajes a las redes sociales de la UPN, pero no recibió ninguna respuesta.

Comentó que luego de enterarse en un grupo de Facebook sobre la situación similar de varios postulantes, decidieron enviar una carta al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, para solucionar las anomalías presentadas en el examen.

“Notificamos que existieron fallas en la plataforma en la que se presentó el examen, lo cual no permitió que se concluyera al 100 por ciento. Posteriormente a una hora de terminar, la plataforma comenzó a fallar, nos sacaba y metía del examen, esto causó temor al no saber si nuestras respuestas se guardaban”, detalla la carta.

En total, 49 aspirantes firmaron la carta con fecha del 31 de agosto, en la cual incluyeron su número de folio y correo. Luis Alberto Juárez, otro de los aspirantes no seleccionados, comentó que al salir los resultados, estos no fueron justos.

En su caso, el resultado numérico obtenido fue de 4.8 sobre 10, pero aseveró que “no fue por falta de aptitud, más bien por errores de la plataforma”.

“Como tres cuartas partes lo contesté bien, casi al finalizar el examen comencé a presentar fallas, ya no me dejaba guardar las respuestas y me sacaba. En la materia de español sólo pude responder la mitad, porque también empezó a fallar y en matemáticas casi no contesté nada.

Al inicio me sacó de la página, estuve esperando media hora y cuando volví a entrar, faltaban 5 minutos para concluir, por lo que sólo algunas contesté al azar”, aseguró. De acuerdo con los testimonios presentados por los estudiantes, la UPN a través de la Secretaría Académica, informó mediante un correo que “más del 80 por ciento de los aspirantes que hicieron su pre registro concluyeron exitosamente, por lo que no se justifica la aplicación de un nuevo examen, pues las incidencias que se detectaron no fueron producto de fallas en la plataforma”.

La institución señaló que los aspirantes no seleccionados recibirían un correo invitándolos a registrarse en el programa Rechazo Cero, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), “para que tuvieran una alternativa de ingreso”. De acuerdo con la SEP, a través del programa Rechazo Cero, 388 instituciones de educación superior públicas y particulares ofrecerán 100 mil 006 espacios en 500 carreras para los jóvenes que decidan continuar sus estudios. Sin embargo, los aspirantes de la UPN siguen en busca de una solución y respuesta por parte de las autoridades de esa institución, pues consideran que ellos no fueron rechazados, al ni siquiera contestar el examen.

Las clases en la UPN iniciaron el lunes 7 de septiembre.

