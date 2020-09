OMS recomienda no saludar con el codo

Para saludar a alguien en tiempos del Covid lo mejor es llevarse la mano al corazón. Nada de tocarse los codos, y por supuesto, nada de darse besos o la mano. Así lo recomendó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 7 de marzo, cuando en España ni siquiera habíamos entrado en periodo de confinamiento y aún se celebraban actos y manifestaciones multitudinarios, y hoy lo ha vuelto a hacer de forma omisa, con un simple retuit en las redes sociales.

El director ha retuiteado un mensaje de Diana Ortega, responsable de Innovation Strategic Alliance en Red Eléctrica de España, en el que la economista recuerda que la OMS desaconseja saludar con el codo y que lo mejor es llevarse la mano al corazón. En el mismo mensaje se recuerda que el director de la OMS, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel.

Efectivamente, la recomendación de la organización al respecto no es nueva. El propio Tedros lo dejó bien claro a principios de marzo a través de la misma red social. Alegaba que “es mejor evitar los codos porque nos colocan a menos de un metro de distancia de la otra persona”, es decir que con este saludo no se guarda la preceptiva distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel.

El director de la OMS emitió esta recomendación junto a una guía funcional sobre cómo lavarse bien las manos para evitar el contagio por coronavirus.

– When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2020