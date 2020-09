Avanza NLD a fase 2: Secretaría de Salud

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, anunció este lunes que Nuevo Laredo avanzó a la Fase 2 de la reapertura económica, por lo que el alcalde Enrique Rivas Cuéllar llamó a no celebrar en grandes grupos el Grito de Inicio de la Independencia de México, la noche de este 15 de septiembre, y evitar así un retroceso en la lucha lucha contra el Covid-19.

“Hago un exhorto a las y los neolaredenses ¡Quédate en casa!, la noche de este 15 de septiembre evita las celebraciones con un gran número de amigos o de familia y en el asueto del día 16, tampoco organices y vayas en grupos a paseos o reuniones, recuerda que los espacios públicos están cerrados”, dijo el presidente municipal.

Molina Gamboa informó que son 8 municipios los que avanzan a la Fase 2, para sumar un total de 38, mientras que 5 seguirán en la Fase 1. La vigencia en ambos casos es del 15 al 30 de septiembre, “será lo que dure el nuevo decreto que publicará el Diario Oficial del Estado”. adelantó.

El munícipe pidió la colaboración de la ciudadanía a cumplir con firmeza la higiene y las restricciones preventivas.

“Si bien el pico más pronunciado de la emergencia de salud ya está quedando atrás, el peligro de contagio y de muerte no se ha terminado, no hay que bajar la guardia. Seguimos en la batalla para que ya no se pierdan más vidas valiosas”, concluyó Rivas Cuéllar.