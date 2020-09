Hallan posible indicio de vida en Venus

SANTIAGO.- Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, reveló hoy el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Para confirmar el descubrimiento, los expertos utilizaron el observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ubicado en el norte de Chile, debido a su mayor sensibilidad.

1/5 Signs of life on Venus? An international team of astronomers today announced the discovery of a rare molecule — # phosphine — in the clouds of # Venus. #VenusNewshttps://t.co/azNSsVfhr8

Credit: @ESO /M. Kornmesser/L. Calçada & @NASA /JPL/Caltech pic.twitter.com/vSUwTIv2vb

— ESO (@ESO) September 14, 2020