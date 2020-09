Ventas en picada pese a la Fase 2

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria reveló que las ventas en esta Fase 2 de reapertura económica son muy bajas, con hasta un 70 por ciento menos que el año pasado, sin embargo, las celebraciones como las fiestas patrias inyectan optimismo entre los comercios locales, en especial los de ropa, calzado y alimentos.

Se espera que durante los días 14, 15 y 16 de septiembre se mejoren las ventas entre un 15 y un 20 por ciento, luego de que la gran mayoría de las empresas tienen ofertas.

José Luis Loperena González. presidente de la CANACO Victoria, dijo que los mil 400 socios de la cámara están reinventándose y diseñando estrategias de ventas que les permita reactivar sus negocios. por ello es que se aprovechan este mes patrio para ofertar rebajas y esto se ve en mueblerías, tiendas departamentales, tiendas de ropa, calzado, tiendas de tecnologías y restaurantes, por lo que hay la confianza de que mejoren sus ventas durante estos días.

Aseguró que el estar en fase amarilla y tener mayor apertura comercial, en nada les ha beneficiado porque las ventas siguen muy contraídas, la caída de entre un 80 y 70 por ciento no ha podido revertirse, la gente no tiene dinero, no hay suficiente circulante porque están detenidas aún muchas actividades, una de ellas es la de la construcción que permite reactivar más de 20 actividades relacionadas y no ha sido como se esperaba, ya que el COVID ha pegado y muy fuerte.

Las tiendas de las principales zonas comerciales de Victoria, se han dado a la tarea de promover con descuentos importantes sus ventas en especial en estas fechas de fiestas patrias, que en años anteriores les significaba un repunte.

«Este 2020 es un año muy complicado y difícil, aún así se están ofreciendo promociones para atraer al consumidor y que las ventas comiencen a normalizarse, ya que esta situación ha provocado el cierre de 300 negocios y se han perdido más de 4 mil millones de pesos, solo en la capital tamaulipeca», subrayó.

Por Salvador Valadez C.