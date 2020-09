Pide Gatell no realizar celebraciones masivas

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió a los mexicanos no realizar reuniones masivas durante los festejos por la Independencia de México.

En la conferencia matutina de este martes, López-Gatell Ramírez recalcó seguir manteniendo las medidas de sana distancia, así como evitar las fiestas y aglomeraciones en estas fechas.

“La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia, en particular hacemos un llamado en estas fiestas patrias: no congregarse, no hacer reuniones familiares , no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que podamos mantener este ritmo de la disminución de los contagios”, argumentó.

“Si se pude, no salir a la vía pública, no solo estos dos días sino en general”, agregó el subsecretario de Salud”, refirió.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó en la conferencia de la Secretaría de Salud sobre la situación del COVID-19 en México del pasado lunes que, con las fiestas patrias por el Día de la Independencia, es posible que se presente una relajación del confinamiento.

El funcionario federal recordó que actualmente solo siete estados de la República presentan una tendencia creciente en el número de casos de COVID-19.

“Hay que tener un cuidado especial, este es un mensaje para todas y todos, la epidemia no ha acabado. Es una excelente noticia que llevemos ya siete semanas consecutivas en una fase de descenso, que 25 de las 32 entidades tengan al menos tres semanas de descenso”, comentó.

Les encomendamos por favor mantenerse con las medidas de precaución general, no olvidarse del lavado de manos, la sana distancia, el uso apropiado de cubrebocas, etcétera”, agregó.

En el caso de la Ciudad de México, López-Gatell Ramírez recomendó a los ciudadanos quedarse en casa.

Las fiestas patrias se pueden celebrar ahora desde casa. El Grito de Independencia ya se explicó cuál va a ser la mecánica, va a ser sin personas en el Zócalo, algo desde luego inusual”, expresó.

El subsecretario de Salud recomendó a los gobiernos locales a revisar que la población cumpla con el confinamiento durante estas fechas.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA NOTICIAS