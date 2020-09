Amenaza a líder del CJNG en TikTok

CD. DE MÉXICO.- Circula en redes sociales un video de un joven que se ganó la atención de los usuarios tras publicar un video en TikTok donde amenazó al narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El joven desde la cuenta de @iluminatii6, que tuvo que eliminar después, compartió un video en respuesta a un seguidor que lo instó a retar a «El Mencho», por lo que sin pensarlo aseguró «no tenerle miedo».

«Mira bien, hijo de tu… A mí me pe… la ve… «El Mencho», aquí puro cuatro veinte. Yo no me duermo como ‘El Pirata’ o ‘El Chanito de Culiacán’, yo soy inmortal, yo soy intocable, yo hice un pacto con el diablo; así que si no sabes de mí, de mi existencia, yo te vine a mandar fuego, Mencho. A mí no me da miedo decir esto», dijo el usuario de TikTok en el clip de 40 segundos de duración.

Ante esto, el video se volvió rápidamente objeto de polémica, por lo que el joven decidió borrarlas de la plataforma de TikTok; sin embargo, usuarios lograron guardar el video y compartirlo en las diferentes redes sociales.

Luego de viralizarse en redes sociales, el joven realizó otro video en el que ofreció disculpas a «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, argumentando que «no midió las consecuencias de sus palabras», además de señalar que padece de «problemas psicológicos».

«Este video lo hice para el señor ‘menso’, para el señor ‘Mencho’, pido disculpas de lo que dije, no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal, ese día amanecí bien pe… No medí las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores. Se te quiere a ti y a tu familia. Mencho, no me mates, yo tengo familia así como usted… Todos cometemos errores y yo tengo problemas psicológicos», aseguró el joven en el segundo video.

Los videos del joven se volvieron viral, donde los usuarios recordaron a ‘El Pirata de Culiacán’ quien días antes de ser asesinado en Jalisco insultó a «El Mencho», momento que quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales.

«El Mencho a mí me pe… la ve…», dijo ‘El Pirata de Culiacán, quien el 18 de diciembre de 2017 fue acribillado con tan solo 17 años por sujetos armados en un establecimiento ubicado en Zapopan, Jalisco, tierra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

