MAKI; VOCEROS Y PROYECTOS…

La construcción de un proyecto estatal, rumbo a la gubernatura, no es cosa sencilla y menos a corto plazo, si no pregúntenle a: Américo Villarreal Anaya, José Ramón Gómez Leal, Rodolfo González Valderrama, Héctor Martín Garza ‘El Guasón’, Carlos ‘El Prófugo’ Canturosas, Gustavo Cárdenas, Lety Salazar y media docena más de personajes que han querido, pero no han podido.

Así es mis queridos boes, de hecho también le pueden preguntar a la propia alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, sobre la que no pocos opinadores suponen estará en la jugada de la sucesión allá por el 2022 cobijada por el PAN o por MORENA.

Y el tema de Maki y las calenturas políticas para la sucesión de Francisco Javier García Cabeza de Vaca viene a cuento, porque este fin de semana la doctora volvió a cambiar de jefe de prensa y entonces leí por varios rumbos que el relevo tiene que ver con el gran proyecto hacia la gubernatura de la alcaldesa.

El nuevo jefe de prensa es Erick Stanford, quien ya había estado en el mismo cargo y por el que ya han pasado además: Carlos Tovar (cobró un mes y entonces cuenta), Yenni Gandiaga, José Manuel Flores y quien recién deja el cargo Paty Castro.

Stanford, dicen los que le conocen en la frontera, que tiene mucho pegue con los periodistas de allá, otros aseguran que es experto en redes sociales, lo cierto es que para que el movimiento se pueda considerar como una jugada rumbo a un proyecto estatal se me hace muy ‘ojón para paloma’.

Es decir; José Manuel Flores ya había estado en el gobierno estatal, conoce de lado a lado de Tamaulipas a los periodistas, Paty Castro estuvo en el Congreso local, en el PRI estatal y en Tampico, podría decirse lo mismo, dudo que Stanford tenga relaciones más allá de Reynosa y puntos circunvecinos, igual me equivoco.

Pero como decía arriba, un proyecto para una gubernatura no es cosa sencilla, por eso creo que el movimiento en la vocería de Maki Ortiz no es para tanto.

A menos claro que pronto estemos viendo más movimientos que tengan que ver con la exposición de la alcaldesa fuera de Reynosa.

Hagamos memoria, en el 2015 y muy a principios del 2016, la propia Maki estuvo, aunque fuera muy discretamente en la jugada para suceder a Egidio Torre, ahí estaban Canturosas y Lety Salazar

Entonces el único de los precandidatos azules que tenía presencia y estructura en todo el estado era Cabeza de Vaca, porque Lety Salazar solo alcanzó a moverse además de Matamoros que gobernaba, hacia Victoria y párenle de contar.

Quien además del ahora gobernador si intentó hacer ruido estatal fue Canturosas, pero no pegó. Recuerdo que estuvo por Tampico y muchas veces como en Victoria y juntaba más gente un atropellado que el entonces alcalde de Nuevo Laredo, a pesar de que si le invirtió muchos billetes a la publicidad. La historia la ya sabemos.

Es decir, si Maki Ortiz busca ser candidata a gobernadora, por el partido que sea, tiene que estar ya en todo el Estado y para eso hace falta mucho más que un nuevo jefe de prensa.

¿Se acuerdan de Cabeza de Vaca mucho antes de ser candidato?, échenle memoria y lo van a recordar haciendo giras como alcalde haciendo ferias del empleo en municipios del centro y sur de Tamaulipas.

Se acuerdan cuando su administración municipal ofrecía apoyo económico para pasajes a quienes decidieran irse en busca de trabajo a Reynosa, porque lo que sobraban allá eran oportunidades.

Pero al mismo tiempo fue creando una estructura de operación política, de amigos, de posibles aliados en Tampico, en Victoria, en Mante, en Matamoros y todo dio como resultado su triunfo en el 2016.

Obviamente que influyó su protagonismo en el Senado de la República exigiendo a la Federación acciones de seguridad para Tamaulipas que entonces era poco menos que ‘una sucursal del infierno’.

Insisto, construir un andamiaje político para una elección de gobernador implica mucho trabajo, muchos aliados, muchos amarres y tiempo.

Por eso es que a los que nombre en el primer párrafo y que hace unos meses andaban bien acelerados ya le bajaron.

Chéquenle y se darán cuenta que se desinflaron El Guasón, González Valderrama, el JR y Américo, hoy cuando mucho se les menciona para ir por las alcaldías, porque no crecieron nada o casi nada.

¿Pregúntenle a Gerardo Peña Flores si es fácil tener presencia y estructura estatal, con todo y ser el líder del Congreso y nombrado desde el 2016 como el delfín para el 2022?.

Reiteró, no es solo de estrenar jefe de prensa, no es solo de ir y pararse a los municipios y convocar a los medios.

Eso si, es momento de que quienes no hayan comenzado y deseen jugar, le entren en serio, porque cuando menos esperemos vamos a tener el tiempo encima. Pero además no sabemos hasta cuándo vamos a andar con medio rostro tapado, incluyendo a los suspirantes, por eso es que ya tienen que irse presentando si es que quieren que por lo menos la gente los conozca de aquí a dentro de dos años.

En el caso del PAN para mi la jugada está, al menos por ahora, entre Gerardo Peña, Jesús Chucho Nader e Ismael García Cabeza de Vaca.

En el PRI podría ‘sacrificarse’ Enrique Cárdenas del Avellano y en MORENA todo depende de quien sea para entonces dirigente nacional.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA