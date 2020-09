¿PERDIÓ EL JUICIO FOX?

El ex presidente Vicente Fox asegura que el PAN ha sido y será el mejor conductor del país. Perdió el juicio, no conoce la historia o ambas cosas. No es posible que después de tantísimas evidencias, pretenda engañar a los mexicas.

Para empezar su régimen estuvo controlado por Martha Sahagún y sus hijos (y dícese que hasta por su ex esposo), quienes al parecer, se dieron gusto realizando los mejores y más jugosos negocios a la sombra del poder público.

Cierto es que algo dejaron a don Chente permitiendo que sus parientes se convirtieran en “excelsos” empresarios del transporte, adquiriendo las más importantes líneas de pasajeros.

Esto no es precisamente gobernar en bien de la república y menos cuando traicionó a quienes votaron en la creencia de que

con el siglo XXI se concretaría la esperanza democrática negada durante ocho décadas.

Nada, porque el sexenio de Fox fue vano, hueco y sin contenido. Resultando que solo sus botas se convirtieron en célebres… por lo ridículo. Además, no olvidar la pena internacional que causara México debido a que su presidente, carente de oficio político e ignorante del más elemental protocolo diplomático, se atrevió a expulsar a Fidel Castro de la Cumbre Extraordinaria de América realizada en Monterrey, tan solo para no incomodar al presidente gringo George Bush, y lo hizo sin ningún derecho porque se trataba de un evento organizado por la ONU.

Pero no extraña tal actitud cuando figuraba Jorge Castañeda (el rabioso gringófilo anti AMLO), como secretario de Relaciones Exteriores.

A raíz de esto en Cuba se hizo famoso el dicho de que no se tomara en serio a Fox “porque se trataba solo de un vendedor de coca-cola”…cierto además, porque en el sur de Tamaulipas le tocaba distribuir el nocivo producto “tendajo por tendajo”. (Nota.en lugar de “le tocaba distribuir”, quise escribir “le tocaba perrear”, pero la verdad me da pena, ¿para qué empañar el mes de la patria con terminajos que nada tienen que ver con nuestros héroes?)

¿El PAN es el mejor conductor de México?…entonces, ¿por qué Fox renunció a sus derechos partidistas?. Y, qué tal que en su momento decidió apoyar la candidatura del priísta Enrique Peña Nieto y no a Josefina Vázquez Mota, hembra a la que se reconoce como excepción en los cuadros panistas, con todo

y la opacidad respecto del manejo de más de mil millones de pesos recibidos entre 2014-16 de parte del gobierno peñista para su organización “Juntos Podemos”, de presunta ayuda a los migrantes paisanos en los EU.

Por otra parte, queda para la historia negra el vergonzoso fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a usurpar la presidencia en el 2006, a pesar de que en promedio hasta los encuestadores enemigos, situaban a AMLO con ventaja promedio de quince puntos.

Operativo que entonces fue celebrado por buena parte de los intelectuales, artistas y “comunicadores” que ahora reclaman presunto atentado a la libertad de expresión, por parte del supremo gobierno.

“Está en peligro la democracia y las garantías individuales”, dicen, cuando más bien están dolidos por la pérdida de sus privilegios.

Por razones fáciles de explicar, (entre ellas la promoción apasionada del consumo de la mariguana en América Latina), Fox no registra que “la docena” panista fue una tragedia para los mexicanos.

“Olvida” que la ilegalidad creció a la N potencia y uno de los resultados es la detención de Genaro García Luna, (su ex colaborador heredado a FCH), y todo lo que el hecho significa. Que diga ahora mismo si Calderón puede visitar los EU, sin el riesgo de ser aprehendido por la indudable complicidad con su secretario de Seguridad Pública.

¿Es el PAN el mejor conductor de la nación?…que Fox revise las consecuencias de la irracional guerra contra la ilegalidad donde FCH involucró al ejército, sin contar con la estrategia adecuada, aunque sí con la intención de favorecer a una de las partes, según los trascendidos del dominio público (y seguramente también bajo conocimiento de las autoridades gringas), por los que García Luna permanecerá cautivo quién sabe por cuánto tiempo.

Que se aclare también, el destino de las miles de armas que llegaron a México como parte del operativo oficial “rápidos y furiosos”, donde más bien se trató

de una flagrante violación de la soberanía nacional, bajo la complacencia del sector mayoritario del congreso de la Unión.

El asunto es que Fox no se mide al señalar que el PAN “ha sido y será el mejor conductor de México”. No se mide, digo, porque se hace como tío Lolo al pasar por alto la absurda adquisición de un avión presidencial que a la república sirve pa’ maldita la cosa y sí constituye gravosa carga al presupuesto…¡qué ya se venda por el amor de Dios!.

TODAVÍA ES SEPTIEMBRE

Importa no olvidar a los héroes nacionales…Recordad que Ignacio Zaragoza nació en Bahía de Espíritu Santo el 24 de marzo de 1829, cuando Texas aún era parte del territorio mexicano, y que realizó sus primeros estudios en Matamoros y después en Monterrey, falleciendo 33 años después, por un ataque de tifoidea en Puebla, (el 8 de septiembre de 1862), a la edad “en que mueren los dioses”).

Su esposa doña Rafaela Padilla había fallecido apenas ocho meses antes, lo que no evitó que se abatieran sus ánimos para derrotar al ejército más poderoso del mundo, el5demayodel62.

Don Ignacio fue declarado por el Congreso de aquel tiempo, Benemérito de la Patria en Grado Heroico, (en cuyo muro principal fue inscrito su nombre en letras de oro), honor ratificado por el Presidente Juárez, mismo que en la capital del país encabezó el cortejo hacia el panteón de San Fernando, donde descansaron sus restos hasta el 5 de mayo de 1976 cuando Luis Echeverría decretó su traslado hacia el monumento en su honor ubicado frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla.

Por su parte don Benito decretó tres días de duelo nacional y el disparo de un cañonazo cada quince minutos, durante dicho tiempo desde el alba hasta la puesta del sol, además de que por nueve días, todos los empleados y funcionarios públicos vestirían riguroso luto.

Zaragoza formó parte del gabinete de Juárez, como secretario de Guerra, cargo que dejó para tomar el mando del ejército de oriente e ir a combatir a los franceses invasores a los que derrotó y donde las armas nacionales se cubrieron de gloria.

Durante su sepelio tocó a don José María Iglesias la oración fúnebre y a don Guillermo Prieto declamar el poema de su inspiración titulado, “En la muerte del héroe del 5 de mayo”, que en una de sus cuartetas dice:

“Ídolo del soldado, su confianza, Su jefe, su querer, su alma, su pompa, Tu nombre oirá el resonar de la trompa, Como himno de victoria y de esperanza”.

SUCEDE QUE

Luto en la UAT…murió don Carlos Diez Gutiérrez el último de la histórica Junta de Gobierno…mientras tanto, inicia el SAT rigurosa caería contra el gremio periodístico en Tamaulipas, algunos de cuyos integrantes sufren un acoso que califican de exagerado…el asunto es delicado y de proporciones no imaginadas.

Y hasta la próxima.