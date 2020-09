PREOCUPA COVID EN ELECCIONES

Las pugnas internas a nivel nacional de MORENA partido en el poder a nivel federal siguen repercutiendo profundamente en los estados y por ende en los municipios donde habrá elecciones el 2021 y en donde se incluye a Tamaulipas con localidades importantes como H. Matamoros y Ciudad Madero principalmente.

En ambas ciudades no se ve claro absolutamente nada debido a las pugnas entre el morenismo y que han desatado una ola de descalificaciones entre ellos mismos todo en aras de alcanzar el poder.

Tan intensas son las reyertas que se traen en MORENA que hasta el mismo fundador del partido y presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR pintó su rayita desde hace un buen tiempo calificando lo que sucede como lamentable y vicios de poder por decir lo menos.

En H. Matamoros por ejemplo el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ pese a tener control político batalla para proseguir con ciertos aspectos relativos al tema debido al desconcierto e incertidumbre existente.

De arranque el hecho de no tener dirigente nacional provoca no mantener una línea instruida ni nada que se le parezca en ningún sentido.

En tanto en la capital del estado la situación más evidente del morenismo, se encuentra en LALO GATTAS, quien desde hace mucho tiempo pica piedra en búsqueda de la ansiada candidatura a la presidencia municipal, tema en el que por cierto va muy avanzado en comparación de cualesquier otro aspirante que pudiera aparecer.

Desde luego que esta situación no le asegura a LALO que vaya a ser el elegido por el alto mando al respecto debe saber que existen desiciones que se toman desde lo más alto y con los actores políticos de otros partidos de la misma envergadura y sin duda esta elección no será la excepción.

Por lo pronto la percepción ciudadana existente en torno a las posibilidades de GATTAS son bastantes aceptables y eso aquí y en china es una excelente señal, cuestión de esperar los tiempos y sobre todo la gran indicación del todo poderoso así de simple.

Por supuesto que para seguir entre las preferencias ciudadanas debe mantener una extraordinaria fuerza para controlar ciertas adversidades que seguramente se le habrán de presentar así como también, tener quietecitos y trabajando a su equipo sobre todo a algunos de sus más cercanos.

En tanto por parte del panismo llama la atención las diversas manifestaciones públicas de algunos diputados y diputadas como PILAR GOMEZ, el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado GERARDO PEÑA FLORES y últimamente del propio dirigente estatal del partido acción nacional LUIS RENE CANTU GALVAN ALBERTO han dicho que todo aquel funcionario, alcalde o diputado que haya hecho mal su trabajo no será respaldado menos propuesto para seguir al frente o buscar alguna candidatura del partido en la próxima elección incluso, tienen dicho que serán ellos mismos quienes paguen las consecuencias de sus actos, en caso que los hayan cometido y por supuesto se les compruebe.

En pocas palabras queda perfectamente claro que el PAN busca transparentar y sobre todo mantener aseadas hasta donde sea posible las siglas albicelestes, siendo a la vez muy claro en que sí alguien es culpable de pillerías no será el partido quien pague los platos rotos.

En otro punto con lamentables decesos con varios funcionarios y empleados contagiados por el COVID 19 miembros del Instituto Electoral de Tamaulipas se unen a las dudas que encierra la realización de los próximos comicios electorales del 2021.

Ciertamente que el presidente consejero JOSE GUADALUPE RAMOS CHARRE se ha cansado de decirque todo se encuentra dispuesto para que las elecciones se lleven a cabo pese al altísimo índice de contagios, la incertidumbre que rodea la pandemia ha provocado que varios consejeros aún manifiesten dudas respecto a la posibilidad que los comicios se realicen de la manera como lo asegura RAMOS CHARRE.

En torno al tema sin duda que existen evidencias contundentes que, por obviedad hace que se piense de manera no tan segura, ante todo la salud dirían los más centrados y a como están las cosas, no les falta razón. Para confirmar el espeluznante panorama que rodea al letal virus, la Secretaria de Salud informó que la semana que concluye se reportaron 102 contagios más así como quince fallecimientos siendo Altamira, Tampico y la capital del estado donde más casos se registraron con 14, 21 y 24 respectivamente.

Fue el Puerto de Tampico con cinco muertes el municipio más afectado, siguiéndole con tres defunciones Madero, Reynosa y H. Matamoros.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ