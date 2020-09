Pareciera que siempre que nos asombramos lo hemos visto todo, y que no hay algo que supere eso que nos ha paralizado y nos mantiene atentos, expectantes y observadores. Sin embargo, siempre hay algo que surge nuevo como sol naciente, aunque desafortunadamente, ese sol no sea para iluminar a la nación, sino para tratar de burlarse de ella y jugar con la ignorancia de un sector de la población.

Eso que hoy me desquicia la cabeza con alto grado de asombro, es la solicitud que ha hecho el presidente

de México, quien pidió al Senado de la Republica algo que no me cabe en la razón, solicitó una consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes, sí, los que usted ya conoce: Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

Según nuestro presidente, en los periodos de gobierno de sus seis antecesores, se realizaron actos de corrupción, quebrantos a la nación, privatizaciones ilegales y concentración desmesurada de la riqueza. Que el presidente afirme eso no es malo, al contrario, es deseable que cualquier autoridad señale y luche contra aquello que no está bien, más si se trata de la figura presidencial.

Pero lo que no es deseable, es que sus acciones sean puro show, y que trate de burlarse de la gente, hacerle creer otras cosas que no son más que acciones risibles en perjuicio de la democracia, y nuestra constitución.

Y es que ese show genera muchas preguntas, entre ellas: ¿Por qué no juzgarlos a través de las instituciones competentes? ¿Entonces cual es el papel del ministerio público? ¿Por qué no juzgarlos como cualquier ciudadano? esas son solo algunas de tantas preguntas que surgen.

Esta acción es puro show, y fiel a su estilo, otra vez queda claro que a nuestro presidente no le importa el ridículo nacional o internacional, su postura está dirigida no a la protección de la nación

o a la justicia directamente, está dirigida a que los vulnerables e ignorantes lo inmortalicen, esa es su estrategia, tener a ese sector de su lado, no porque le importen, es porque los necesita para su proyecto, proyecto basado en el show.

Y si el presidente tuviera la razón sobre su solicitud al senado para enjuiciar a los expresidentes, entonces, ahora, quien haya robado, el que ha extorsionado, el que ha despojado, o cualquiera que ha cometido algún delito, deberá ser objeto de solicitud de consulta popular para enjuiciarlo, ¡caramba!, vaya que no termino de asombrarme.

POR ALFONSO TORRES CARRILLO