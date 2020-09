EL PRESUPUESTO COMO ARMA POLÍTICA

El gobierno federal está decidido asfixiar a los Estados y municipios, dejándolos sin recursos. Nunca en la historia de la relación Federación-Estados se habían regateado tantos recursos a los gobiernos locales, aun cuando hubiera razones políticas para hacerlo de parte de algún Presidente. Si bien había algunos gobernadores mal portados, se les hostigaba políticamente, pero no a través de los presupuestos, como esta ocasión.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal del 2021, que ya está en la Comisión del Presupuesto de la Cámara, en donde el tamaulipeco Erasmo González va a llevar toda la carga y la presión para que se apruebe como está, pues la indicación presidencial es que no se le quite, ni se le modifique un centavo al documento enviado desde la secretaría de Hacienda.

“El presupuesto, así como llegó, así va a salir”, fue la expresión de un diputado de Morena apenas llegó el paquete a la Cámara.

Los Estados se quedan esta vez sin recursos para Seguridad Pública que pierden más de 4 mil millones de pesos; no habrá dinero para armas, ni patrullas, ni para capacitar policías. El Ramo 23 destinado al área de infraestructura en Estados y municipios se reduce un 41.8 por ciento en comparación al año pasado; es decir, de 15 mil 168 millones, se reduce a 9 mil 145 millones. Los Fondos Metropolitanos y los Fondos Regionales no reciben ningún peso.

El Fondo de Protección Social a la Salud que recibían los Estados, ahora desaparece. En el 2020 este Fondo fue de 72 mil 538 millones de pesos. En la suma global de dinero que dejaran de recibir Estados y municipios en el 2021, son 115 mil 520 millones de pesos.

El criterio utilizado para elaborar el Presupuesto del 2021, fue, según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del a Camara de Diputados, “político y vengativo con tintes electorales”.

La orden desde Los Pinos fue tajante: “ni un centavo más, ni un centavo menos; el presupuesto no se modifica y no hay negociación”.

En este año donde realizará la elección más competida de la historia, los gobernadores y los alcaldes no tendrán dinero para hacer obras de infraestructura. Tendrán solo el dinero que por ley les corresponde.

De esta manera, Andrés Manuel López Obrador hace sentir su poder. Con la bandera del ahorro y la austeridad, les devuelve la copa a sus críticos y a quienes no están de acuerdo con su estilo personal de gobernar el país.

El Presidente está utilizando el presupuesto para cobrar facturas

y ajustar cuentas con sus adversarios. Asfixiándolos, hace sentir su poder. Enfrentamientos como estos, no acaban bien, dice la historia.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA