¿Qué pasa con Leo Messi?

Después de que el pasado día 25 de agosto, Leo Messi comunicara al Barça su decisión de abandonar el club mediante un burofax, muchos pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, tras una entrevista con el diario Goal, el delantero anunció que seguirá llevando la camiseta azulgrana durante la próxima temporada, cumpliendo con su contrato hasta 2021.

Sin embargo, el argentino ha admitido que no es feliz en el equipo. La derrota del Barcelona frente al Bayern en Champions fue un duro golpe para él y se le pudo ver realmente destruido tras la derrota. A pesar de saber que se enfrentaban a un rival muy fuerte, no esperaban un resultado tan lamentable que dejara al club en el punto de mira de críticas y burlas.

Según sus declaraciones, el jugador ya venía manifestando su descontento y ganas de salir del club en busca de nuevos objetivos desde inicios de año, algo que había comentado con el presidente en diversas ocasiones. Por su parte, este le había dicho que podría decidir si irse o quedarse a final de temporada. Algo que al parecer no llegó a cumplir y ha desatado una polémica situación que ha tardado semanas en resolverse.

Por otro lado, el argentino no está contento con la situación del club. A pesar de haber dicho en muchas ocasiones que quería poner fin a su carrera en el Barcelona, lo que busca es hacerlo si el equipo cuenta con buenos proyectos, con posibilidad de ganar títulos y de seguir agrandando la leyenda del club. No obstante, defiende que hace tiempo no hay proyectos y “van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

¿Qué futuro tiene Messi en el Barcelona?

Messi se ha negado a ir a juicio contra el club que tantas alegrías le ha dado y con el que ha podido crecer tanto personal como profesionalmente. En su declaración señaló que el Barça es el club que ama y que “no iría a juicio con el club de mi vida”. Por ello, el argentino tendrá que cumplir un año más su contrato hasta que quede libre en 2021.

Con todo esto, el pasado 7 de septiembre se incorporó a los entrenamientos para preparar el inicio de la temporada junto a sus compañeros. Para esta temporada 2020-2021 se prevén buenos resultados para el equipo situándolo en las primeras posiciones de la tabla. Esto concuerda con las apuestas de LaLiga que sitúan al Barça segundo en la clasificación para hacerse con el título con un momio de +162, revisado el 15 de septiembre de 2020 en Betway Sports, frente a un -138 para el Real Madrid.

Con Koeman al mando de los entrenamientos, se espera una mejora en el rendimiento del equipo en general. El holandés ha modificado los entrenos, pasando a durar hora y media, además de ser más intensos. Por otro lado, también ha hecho hincapié en la puntualidad, trayendo esa parte de mano dura que faltaba en la plantilla del Barcelona desde hace años.

Un jugador excepcional

El delantero argentino es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Prueba de ello son sus numerosas distinciones como 6 Balones de Oro, 6 Botas de Oro y el reciente premio Laureus otorgado en 2020.

Desde su debut con el Barcelona en 2004, el argentino ha cosechado numerosos títulos como 6 Copas del Rey, 10 títulos de La Liga o 4 de la Champions.

Con estos resultados, no es de extrañar que todas las grandes marcas quieran contar con su patrocinio. Incluso Netflix ha lanzado Matchday, una serie documental del Barcelona de Lionel Messi.

Para un futuro ideal, el delantero tendría que dejar de lado lo personal y centrarse en su calidad de juego y todo lo que puede aportar al equipo para salir por la puerta grande, como el gran jugador que ha demostrado ser todos estos años.

«Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí», fueron sus declaraciones realizadas a Goal.

Tan solo tendremos que esperar a ver si cumple su palabra en los próximos meses.