VIDEOS NO HAY: CDV

El lunes reapareció a la vida pública Ricardo Anaya y ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto salió a decir que lo investigan por el caso Odebrecht, es pues la UIF el instrumento del Estado, de la 4T un instrumento político destinado a actuar contra los que el presidente Andrés Manuel López Obrador y en ese contexto tendríamos que leer las declaraciones del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca el mismo inicio de semana.

Así es mis queridos boes, ligo el tema de Ricardo Anaya con el gobernador Cabeza de Vaca, porque para AMLO y su megalomanía, ambos personajes son sus enemigos, sus adversarios, parte

del conservadurismo que se opone a la transformación del país y por eso algunos seguidores de la 4T una y otra vez han intentado vincular al mandatario tamaulipeco en investigaciones de la UIF y otras jaladas todavía más desproporcionadas.

El caso es que, muy a su estilo a decir las cosas de frente y sin matices, Cabeza de Vaca dejó en claro los ataques en su contra provienen de quienes se incomodan por el avance que Tamaulipas ha logrado en el combate a la delincuencia durante los cuatro años de su gestión.

“Lo que sí les aseguro a ustedes y a todos los tamaulipecos, es que a mí no me van a ver en un video agarrando dinero, ni tampoco me van a ver en un video negociando con un criminal”, respondió el gobernador cuando le preguntaron por las declaraciones de uno de los aspirantes de MORENA a la dirigencia nacional “Y mucho menos van a ver un video del Gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre y no tengo nada en contra de las madrecitas, eh, jamás lo van a ver”.

Y es que si alguien ha departido con capos de la delincuencia organizada ha sido el propio López Obrador que se encontró en un festejo en Sinaloa con la familia de Joaquin El Chapo Guzmán.

Ahí están las imágenes donde López Obrador se acerca a la camioneta de la mamá de El Chapo y le dice que ya tiene su carta.

No debemos olvidar que semanas antes el propio presidente ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cuando ya había sido detenido por las Fuerzas Armadas en Sinaloa.

Es decir, que por ahí no van a encontrar con que detener a Cabeza de Vaca, por ahí no encontrarán argumentos para que deje de exigir lo que le corresponde a Tamaulipas en materia de recursos

económicos vía presupuesto, ni podrán tampoco evitar que, como lo hizo ese día, también exija que se garantice el agua en las presas estatales que corresponde a los agricultores de nuestro estado.

La 4T se ha vuelto tan predecible, que a nadie sorprendió ayer que Santiago Nieto salió a declarar contra Anaya, como adelantábamos la andanada contra Cabeza de Vaca cuando comenzó a exigir justicia presupuestal y peor cuando

de aquel grupito de tres gobernadores del noreste que fundó nació la Alianza Federalista que agrupa a 10 mandatarios abiertamente críticos al presidente.

Es por eso que no nos vemos extrañe que en los próximos días y semanas y más cuando se acerquen las campañas del proceso electoral en marcha, se vengan más ataques contra Tamaulipas y su gobernador, como lo harán seguramente contra el resto de los mandatarios a los que hasta golpistas han llamado.

Pero el de aquí, Cabeza de Vaca, ya les atajó lo que no van a encontrar, porque no hay, no se le verá como protagonista de un video escándalo como el que hizo famoso a Pío López Obrador, hermano de YSQ recibiendo fajos de billetes ilegales que fueron a la campaña.

Lo que si encontrarán, lo ha dicho Cabeza de Vaca, es un gobernador que a Tamaulipas le ha dado buenas calificaciones en materia de seguridad, el tema más preocupante cuando andaba en campaña.

Porque Tamaulipas era la ‘sucursal del infierno’, carreteras inseguras de día e intransitables de noche, secuestró, extorsión y homicidios dolosos garantizaban siempre que el Estado iba a figurar en

las portadas nacionales y en la apertura de los noticieros de la tele con escenas de sangre, hoy si esto no es el paraíso, si dista mucho del Tamaulipas de Geño Hernández y Egidio Torre.

Y el lunes Cabeza de Vaca se los recordó a los enemigos de Tamaulipas al señalar el avance que su gobierno ha conseguido.

“Por si solos somos el estado que mejor resultado ha dado en materia de seguridad, pero hace escasos cuatro años Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de inseguridad y de violencia en el país y hoy estamos en el lugar número 25”, reiteró.

Ni para donde hacerse, los datos que colocan a Tamaulipas en la parte baja de la inseguridad son los que publica mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; es decir los números de la 4T.

MATAMOROS, LA INTERVENCIÓN…

Ayer el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública tomó el mando de las corporaciones municipales de seguridad y tránsito de Matamoros por al menos un año.

Se busca sanearlas en lo financiero y operativo, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Para nadie es un secreto que ante eventos de tensión y se inminente inseguridad, los elementos locales brillaban por su ausencia, por lo que vía decreto se intervino a las corporaciones. Va a haber reacciones, ojalá que no vayan a ser violentas.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA