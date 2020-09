Chihuahua daba información de Mesas de seguridad al PAN: AMLO

CHIHUAHUA.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que levantarse de la mesa de seguridad que se tenía con el Gobierno de Chihuahua, no es politizar el tema, sino que fue una medida para evitar que información importante se revelara a líderes del PAN en ese estado.

“-¿Levantarse de las mesas de seguridad no se politiza este tema?- No, porque tenemos que definir posturas, cómo vamos a tratar temas de interés nacional, cuando se está conspirando en estas reuniones, toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido, entonces no. Las presas son sitios estratégicos que tienen que ser resguardados.

¿Qué ocurrió? Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dijo que el gobierno de AMLO había abandonado el acuerdo de coordinación en materia de seguridad, motivado por el conflicto del agua, ya que denunció que afectaba a los productores agrícolas.

La respuesta de AMLO. “El gobernador y su partido, el PAN, están politizando el tema porque lo quieren convertir en su bandera electoral, con eso de ‘el agua es nuestra’, porque quieren mantener la gubernatura de Chihuahua” que se renovará en 2021.

Si hay voluntad colectiva contra las injusticias, tendremos un país más próspero. Conferencia matutina. https://t.co/qC3Gu2LfcA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 24, 2020

