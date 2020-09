EL HOMBRE QUE NO SABÍA LEGISLAR

Es el delegado federal más representativo de la IV Transformación, por su dependencia pasan todos los problemas sociales y políticos. Toma nota y busca soluciones.

Trabaja y alcanzó consensos con pescadores en Tampico que

cerraron el paso del tren hace días en demanda de la liberación de los subsidios de diesel.

Parece ser el único funcionario federal preocupado en conversar con los mil pescadores de la zona centro, colonias Cascajal y Morelos afectados por la no liberación del subsidio del diesel marino para los camarones, afectados por las veda del crustáceo hasta el

15 de septiembre, la crisis provocada por el Covid y la situación caótica en el país. Los trabajadores piden un imposible, podemos adelantar que no hay voluntad política y económica para aprobar sus propuestas, pero no se vale llorar, sí protestar, la política de la Federación es muy clara y establece la desaparición de subsidios para campesinos, ganaderos y pescadores.

Sin embargo, los hombres del mar piensan que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sí apoyaría a sus patrones camaroneros que han realizado inversiones en sus barcos.

De antemano, se sabe que la estrategia de la Federación es quitar subsidios, no hay Procampo, no Progan, ni tampoco diesel para el campo, ni para embarcaciones. La prioridad es mantener la política de las becas, que es donde se encuentra su mayor apuesta para mantener la cosecha de votos.

Los pescadores advierten:

“Sin apoyo federal, no hay pesca; sin pesca, no hay trabajo para nosotros; sin trabajo, nuestras familias no van a tener nada de comer. Eso siempre se hace pero desde que llegó nuestro presidente nos falló la ayuda”, es la postura de los pescadores.

Son miles de familias que dependen de la industria camaronera y la flota de Tamaulipas y Veracruz aporta el 74 por ciento de la producción del crustáceo en el país. Son 11 mil 379 toneladas de camarón de laguna y altamar.

El delegado no se cansa de escuchar los problemas ciudadanos, los atiende y se ofrece como mediador de sus necesidades. Lleva sus peticiones hasta el centro del país, su apuesta total es a favor del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Su encargo es político y de servicios, es su especialidad y cumple con su encomienda. Es FELIPE GARZA NARVÁEZ, el responsable de Segob quien recorre la entidad entrevistándose con grupos sociales, políticos y económicos. Su labor es muy diferente a la realizada

por el coordinador de las delegaciones JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien solamente gusta salir entregar apoyos y becas, pero olvida las demandas de otros sectores.

En esta ocasión, FELIPE GARZA NARVÁEZ no se interesa por ser el candidato a la alcaldía de ciudad Victoria, ni tampoco una diputación federal o diputación local.

Fue legislador local en tres ocasiones, cuando era militante del PRI los ex gobernadores MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES lo mandaron de candidato para reforzar campañas y tener una formula equilibrada. Fue diputado a pesar de que CAVAZOS LERMA le dijo que no le veía cara y consideraba que no servía para ser diputado, pero con el tiempo demostró que sí sabía legislar.

Son 40 años vigente, es un hombre que decidió jugársela con AMLO desde su campaña, su apuesta fue total y su renuncia al PRI fue motivo de condenas, pero el tiempo le dio la razón.

FELIPE escuchó a los camaroneros, los atendió y aprendió que debe echar las redes las redes al mar del 2022.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ