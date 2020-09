Explota maestra contra alumnos por tener mala conexión a internet

Un grupo de estudiantes de psicología del estado de Durango denunciaron en redes sociales a una de sus maestras debido a que tras mantener clases en línea recibieron insultos de su parte debido a su mala conexión de internet, el caso fue compartido en las redes y rápidamente se volvió viral.

Ha sido el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), Giovanni Rosso, quien ha hecho eco de la denuncia de sus compañeros y declaró públicamente su desaprobación por la actitud que tomó la maestra en cuestión.

La docente fue evidenciada en las redes sociales luego que varios alumnos grabaran los momentos en los que durante la clase levantaba la voz y realizaba insultos, ante el desacuerdo de los alumnos.

Gritos e insultos a distancia

En los distintos videos que fueron compartidos en las redes se puede ver la clase en línea y de fondo las quejas de la maestra hacia sus alumnos. ¿El motivo? Que la docente no podía ver a uno de sus alumnos en la pantalla, en un primer caso, y que otra de sus alumnas no pudiera apagar su micrófono. Los estudiantes le aseguraron a la docente que era su conexión la que presentaba fallas.

Hace unos minutos alumnos me hicieron llegar material audiovisual, donde aparentemente una maestra de la universidad insulta verbalmente a sus alumnos por clase en línea.@UJED_Oficial pic.twitter.com/iLxmL8UiIZ — Giovanni Rosso (@GiovanniRosso) September 23, 2020

“Entonces el internet que está mal es el suyo maestra”, se escucha decir a uno de los alumnos en uno de los videos, a lo que la docente respondió: “Y yo a todos los demás los veo y a tí es al único que no veo. ¿Mi internet está mal porque a tí no te veo?”, cuestiona. “Ubícate niño, apaga tu micrófono, no me interesa. Tienes falta,” reprocha.

“ No hay motivo para las agresiones ”

En la declaración pública, realizada por Giovanni Rosso, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango aseguró que “la falta de herramientas tecnológicas o la complejidad que estas tengan al adaptarnos a este nuevo método de estudio no debe ser motivo en lo absoluto de agresiones de ningún tipo para estudiantes o maestros”.

Como representante de la comunidad estudiantil en el estado de Durango, Rosso desaprobó el comportamiento de la maestra y manifestó su postura en contra de la violencia hacia los alumnos.

El presidente de la #FEUD, Giovanni Rosso, lamentó el caso de una maestra de Psicología que insultó verbalmente a sus alumnos durante una clase en línea y que fue evidenciada a través de las redes sociales. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), Giovanni Rosso, lamentó el caso de una maestra de Psicología que insultó verbalmente a sus alumnos durante una clase en línea y que fue evidenciada a través de las redes sociales. Detalles: https://elsiglo.mx/d1251420 Posted by El Siglo de Durango on Wednesday, September 23, 2020

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO