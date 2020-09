Relajan medidas contra COVID

PUEBLO VIEJO.- Al asegurar que la gente está cayendo en excesos de confianza y en actitudes irresponsable, el agente municipal de congregación Hidalgo, manifestó que le preocupa se puedan disparar casos de covid-19 en el sector.

Jorge Orta González, manifestó que lamenta profundamente como familias completas, están dejando de portar el cubrebocas y no atiende las medidas preventivas que los ponen en latente riesgo de contagiarse del referido virus.

Otro aspecto que destacó y que dijo le preocupa en sobremanera es que boteros el paso del zacate, prácticamente dejan subir a los pasajeros sin exigirles que porten este aditamento que es clave para evitar los riesgos de infectarse de coronavirus además de que no se atiende la sana distancia.

«es injusto lo que está haciendo mucha gente, están siendo irresponsables yo creo que todos tenemos derecho a la salud y a vivir sanos y me preocupa que mucha gente no tenga conciencia de que puede contagiarse y contagiar a otras personas».

Por ello aprovechó este medio, para exhortar a los vecinos de la congregación Hidalgo y de Mataredonda, para que no se confíen, si bien en la zona la cantidad de casos no es grave, no deben olvidar que diariamente se transita hacia el municipio de Tampico donde el número de casos es alarmante y con ello el riesgo de contagiarse es latente.

