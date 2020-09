SE OPONEN A REDUCCIÓN PRESUPUESTAL

Por cada cien pesos que recauda vía impuestos Tamaulipas, la Federación le regresa solamente catorce pesos.

De ese tamaño es la injusticia y la incongruencia del pacto fiscal que impide que la entidad tamaulipeca crezca de acuerdo a los recursos que genera.

‘No se vale’, reclama el diputado local panista Miguel Gómez Orta, quien exige que Tamaulipas reciba un mayor presupuesto de acuerdo a sus múltiples necesidades en salud, seguridad, educación, bienestar, obra pública e infraestructura.

Miguel Gómez Orta inició un sondeo en las colonias de Altamira para conocer la opinión de las familias sobre el asunto presupuestal. La respuesta de todos ha sido unánime: el trato que recibe el estado es injusto por parte del gobierno federal.

‘Nos quiere reducir otra vez el presupuesto la Federación. Eso es algo que ya no vamos a permitir’, subrayó.

El diputado local panista puntualizó: ‘Hice un llamado enérgico a los diputados federales que peleen por Tamaulipas, sobre todo, porque tiene sustento, porque somos el segundo estado que más aporta a la Federación y cómo van a permitir que nos sigan reduciendo el presupuesto’.

En ese sentido, desde hace unos días, también se expresó Gerardo Peña Flores, líder del Congreso del Estado: hizo un llamado a los diputados federales de todas las fuerzas políticas a luchar para que Tamaulipas cuente con más recursos y eviten una reducción presupuestal que afectará, sobre todo, a los ciudadanos.

‘Vemos a legisladores de otros estados de la república que lo están haciendo, que están alzando la voz, lo vemos en Nuevo León, queremos ver a nuestros diputados federales de todos los partidos haciendo lo propio en virtud de defender los recursos para Tamaulipas’, dijo Gerardo Peña, integrante del primer círculo cabecista.

Como se observa, los diputados locales blanquiazules ya están en territorio para explicarle a los tamaulipecos las consecuencias negativas que tendría una reducción presupuestal dictada desde la Federación.

EL PASO FIRME DE CARLOS FERNÁNDEZ

Si bien el nombre de Carlos Fernández Altamirano no apareció en una reciente encuesta aplicada por una empresa regiomontana, la realidad es que todos los militantes y simpatizantes de Acción Nacional saben que el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas es el más viable aspirante blanquiazul a la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Madero.

En ese sondeo, realizado por vía telefónica, aparecieron los nombres de dos personajes de amplia y respetable trayectoria y que, por tanto, registran un buen nivel de posicionamiento.

Sin embargo, producto de su trabajo y esfuerzo diario, Carlos Fernández Altamirano se encuentra a la alza en el mercado de valores del panismo. Responsable y disciplinado, con maratónicas jornadas que inician a temprana hora y concluyen por la noche, el joven va en ascenso y cada día es más conocido en los sectores populares de la urbe petrolera. Eso es un hecho.

A ese paso, firme y sólido, tal como sucede en las carreras de resistencia, Carlos Fernández Altamirano llegará fuerte a la decisiva etapa de la campaña como candidato del PAN a la alcaldía maderense.

FIRMAN CONVENIO EL INE Y EL IETAM

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) firmaron el convenio general de coordinación y colaboración que establece las reglas y los procedimientos del proceso electoral concurrente 2020-2021 ya en marcha.

Tras varias reuniones de trabajo virtuales, debido a las condiciones sanitarias que imperan con la nueva normalidad, el acuerdo fue firmado por los representantes del INE: Lorenzo Córdova, consejero presidente; Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo; y Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local.

Por parte del IETAM, el convenio fue suscrito por Juan José Ramos Charre, consejero presidente; y Juan de Dios Álvarez Ortiz, secretario ejecutivo.

Ambos organismos electorales se coordinarán en las distintas tareas del proceso electoral concurrente más grande de la historia del país, como son, entre otros, las campañas de credencialización, la lista nominal de electores, la promoción de la participación ciudadana, el acceso a la radio y la televisión, la fiscalización de los recursos a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, así como las representaciones ante las mesas de casilla y, por supuesto, durante la crucial jornada electoral que será el domingo 6 de junio de 2021.

OFELIA GARZA NO HA LLEGADO A SU OFICINA

La que todavía no se ha parado en su oficina en Ciudad Victoria es Ofelia Garza, la nueva presidente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Tamaulipas.

Por lo visto, Ofelia Garza no tiene cara para presentarse ante el comité estatal que preside Edgar Melhem. Tal vez está en espera de que ‘el tema’ se enfríe.

Eso es parte del problema ocasionado por Monserrat Arcos a quien, como le suele suceder con frecuencia, le faltó tacto para negociar y hacer uso de sus facultades como lideresa nacional de la red de mujeres tricolores. ‘Monse’ es una priista que pudiera crecer más en el escenario político, pero ella misma torpedea los avances que logra.

Y PARA CERRAR…

¿Ricardo Monreal estará presente en la visita que realice Mario Delgado a Reynosa el próximo 3 de octubre? Es una posibilidad.

POR HÉCTOR GARCÉS