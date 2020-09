Seguirán cerrados los espacios públicos en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los espacios públicos seguirán cerrados en el corto plazo para evitar que se pueda presentar un rebrote de COVID-19 de alta intensidad en el municipio de Altamira.

Cuauthemoc Zaleta Alonso, Secretario del Ayuntamiento de la ciudad, informó lo anterior y dijo que el protocolo de semaforización epidemiológica se emplea únicamente como un paramétro para reactivar la actividad económica y no en cambio la vida social.

«El semáforo epidemiológico refleja que hay una disminución en el número de contagios, pero no quiere decir que ya no hay riesgo. El peligro de contagio es latente y no hay una fecha en el corto plazo para volver a nuestras actvidades cotidianas sin protección o sin la atención de las medidas de salud» ‘dijo.

El funcionario, dijo que se aprendió de la experiencia que dejó el pasado 30 de abril y 10 de mayo del 2020, cuando se presentó un aumento en la movilidad de personas, tras un cambio en el semáforo epidemiológico.

En consecuencia, agregó que en las siguientes semanas en el número de casos de personas contagiadas mostró un aumento significativo y palpable, que arrojo que la ciudadanía no comprendía la seriedad del problema.

La administración de la ciudad, reconoce que buscan evitar al máximo que se pueda presentar un rebrote y un aumento en el número de personas afectadas por el virus SARS-COV-2 que causa la enfermedad COVID-19.

A diferencia de otros municipios, dijo que la apertura de espacios de carácter público y la emisión de permisos para la celebración de reuniones se mantiene suspendida por tiempo indefinido.

El inicio de la temporada Otoño – Invierno, dijo que es otro factor que se toma en cuenta, tras la presencia del virus de la Influenza Estacional.

El Comité de Salud, explicó que se va a encargar de evaluar cuando será nuevamente factible que se aperturen los espacios públicos para uso y disfrute de los habitantes de la comunidad.

POR José Luis Rodriguez Castro/ La Razón