SIN CANDIDATA, EL PAN MADERO

El Partido Acción Nacional en Madero no ha logrado “amarrar” una mujer prospecto para que luche en las urnas en los comicios del 2021 y mantener el distrito 20.

Hay tres mujeres que han estado

sonando para ser las abanderadas, pero de las tres no se hace ninguna, no tienen trabajo político, y se les ve cara de que no saben ni preparar una torta de la

barda y de que se les quema el agua, cuando la ponen a hervir.

Se trata de Esther Lozano, quien fue presidente del partido en esta comuna, e intentó mantenerse en re elección, pero la dejaron peor que al cerro de Andonegui, después de la construcción del puente Tampico : desboronándose por todos lados y aun así le quiere jugar al valiente buscando la candidatura, no entiende que esta odiada por la mayoría de los azules.

Después se mencionó mucho tiempo a Angelica de La Garza ( Ex parte del clan Zorrilla ) quien no se ha logrado quitar el sello AZ , por que lo trae tatuado en el brazo, conste ( dije ) en el brazo, su ex marido enloqueció como alcalde y cometió muchas pero muchas burradas ( por no decir un palabrota con P) y pues ahora el pueblo le cobrará a ella la factura, Así es que… se prepare para las mordidas y tomatazos que le podrían tocar, en caso de insistir en querer ser

candidata.

Además dicen que ( Angy ) de la Garza trata muy mal a todo mundo en el puesto que tiene como encargada de limpieza y recolección de basura de los parques del estado, ( o por hay va el cargo ) , el chistes es que, en ese puesto, se ha ganado varios nuevos enemigos.

Y finalmente, la tercera , que no es la menos peor, pero nadie la conoce, se trata de la regidora Crystal González, quien dicen que es comunicologa, pero no sabe ni escribir una nota periodística ni en un papel de tortillas, siempre presume su “”amistad”” con César Verástegui ( el truco ) , actual secretario de Gobierno en el estado, y mis respetos para presumir a un tramposo, como es este tipo, es un padrino muy chamusqueado, y pues Crystal lleva 5 años cobrando 80 mil pesos como edil de Madero, sin hacer nada, solo es una levantadedos y es claro que el municipio de Madero le llegó a su precio, por eso los primeros meses estuvo maiceada, se quedó muda y de levantadedos.

Se nota que las tres tienen algo en común : sólo buscan garantizar un sueldazo por los próximos tres años, por qué de lo contrario pasarán a la banca de las desempleadas.

Me queda claro que el PAN Madero tendrá que voltear a ver a otros lados, buscar en los rodantes y hasta los domingos en el Casino Moctezuma, para encontrar una candidata .

SE PINTA DE VERDE

El ex Diputado Federal y actual Delegado de la Confederación Nacional Campesina, Tomás Gloria Requena, prácticamente se ha pintado de verde, se le vio acompañando a Ricarda Gaviño al entregar la documentación para participar en el proceso electoral.

Es un hecho que el Partido Verde de Tamaulipas esta buscando renovarse y por eso tiene las puertas abiertas para políticos que quieran seguir buscando una mejor calidad de vida.

El ex alcalde estará apostándole a los Tucanes, representando el primer amarre de Gaviño, para fortalecer este organismo político, que su ex dueño ( a quien corrieron a patadas ) , Jesús González Macías,lo entregó casi casi hecho puré de

papa.

Se ve que el “guerito cosentido” de los niños Verdes ha empezado a moverse para mantener el registro de este partido, por lo cual es un hecho que jugarán en los 43 municipios.

HOY DESPIDEN A DON ANDRÉS PORTILLO.

Hoy será la despedida y homenaje a Don Andrés Portillo, lider de los burócratas de la urbe petrolera, quien este martes por la tarde falleciera.

La administración de la urbe petrolera, habrá de reconocerle su liderazgo por 30 años, y sus cenizas regresarán a ese lugar que lo vio forjarse al frente del SUTSHA, que es la central de Servicios Públicos, en la colonia Sahop.

Estará el alcalde, AOK, y la familia del líder sindical, encabezada esta guardia de honor por su hijo Azael Portillo,quien ha asumido la Secretaría General.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO