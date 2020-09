Cassandra Michell brilla con fuerza

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cassandra Michell Vélez, por azares del destino, llegó al deporte. Primero, su flexibilidad y destreza física la llevaron a practicar el ballet, pero todo dio un giro completo cuando se atravesó en su vida la disciplina llamada Levantamiento de Pesas.

Cambió las zapatillas, los vestuarios para bailar, por las ‘barras’ de decenas de kilogramos, por los entrenamientos intensos y dolorosos, los sacrificios alimenticios y de tiempo… pero todo ha valido la pena para la orgullosamente originaria de Tamaulipas,

La nacida en Matamoros ha tenido una gran carrera, ha sabido aprovechar los momentos y destacar a nivel nacional e internacional.

Michell por ahora es de las mejores atletas de su disciplina en el continente, pero todo eso tiene un porqué: su trabajo y el camino que ha tenido que recorrer; tanto cosas buenas como enseñanzas, todo eso le ha servido para crecer como deportista y como persona.

A sus 16 años, ella voltea y hace un recuento de todo lo vivido, “no me imaginaba así, con todo lo que gracias a Dios he podido conseguir”, aceptó, quien desde los 10 años practica el Levantamiento de Pesas, por la ya mencionada casualidad, pues no era un deporte que ella conociera, según relató.

“Una amiga fue la que me invitó, yo le pensé un poco pero me dio curiosidad el saber de eso y fui con ella a entrenar, fue casualidad pero terminó por convertirse en algo importante para mí, nunca batallé para practicar, para acoplarme a este deporte, digamos que mi físico estaba hecho para esto”, indicó.

Su seriedad, responsabilidad y el ser siempre una buena persona, la han llevado a conseguir grandes cosas. Este camino ha sido largo, en la que ha tenido que atravesar muchos obstáculos, pero siempre positiva y con la mente centrada, ha podido saber superar esos retos.

Inicio formal

En el 2015 comenzó a participar en torneos estatales en busca de representar a Tamaulipas en las Olimpiadas; en su primera edición, logró un segundo lugar y avanzó al regional en el que no pudo clasificar a la máxima justa, pero eso no la detuvo y volvió más fuerte.

“En el 2016 me sentía ya mejor, más acoplada y quería competir. Gané justo a la niña que me había ganado el año anterior, en el regional gané oro, plata y bronce, pero otra vez no fui al Nacional, ahora porque habían quitado la categoría Sub-13 del Nacional, me sentía triste porque iba muy preparada”, señaló.

Por fin el 2017, fue el año de su estreno de la competencia que tanto buscó; tras repetir el título en el Estatal y ahora hacer también campeona en el Regional, participó en la Olimpiada Nacional 2017 en la que quedó segundo lugar. Desde esa edición, Vélez no ha faltada a ninguna competencia y ha sumado medallas de oro, pues en el 2018 y en el 2019 quedó como campeona absoluta.

Para lograr eso, Michell tuvo que sacrificar muchas cosas, pues eran muchas horas de entrenamiento diarias, tener que alimentarse correctamente, pero al final eso, es parte de todo lo que vive un deportista para conseguir sus objetivos, “uno piensa eso, que todo sacrifico vale la pena, son sacrificios que uno debe hacer para mejorar y tener una mejor participación y poder destacar”, expresó.

Motivación divina

Antes de la Olimpiada Nacional 2019, en la que arrasó y fue campeona nacional, llegó un momento duro para Michell Vélez, su abuelita, persona que siempre mantuvo un apoyo incondicional hacia ella, perdió la vida. Un momento que jamás olvidará, pues fue justo unas semanas antes de que ella viajara para participar en la justa nacional.

Afectada sí, pero sabía que eso no hubiera querido su abuelita, “estaba muy triste, fue un golpe muy duro, pero sabía que podría darle una alegría hasta cielo, me motivé, dí todo por conseguir ese campeonato y gracias a Dios pude dedicárselo, desde entonces cada cosa que hago es por y para ella”, aseguró.

Dentro de sus logros además de las medallas en múltiples torneos nacionales, destaca la participación de la atleta tamaulipeca en torneos internacionales.

Pudo disputar dos Panamericanos, uno en Colombia en el 2018, en la que brilló con medallas de plata y una de bronce, para confirmarse como la subcampeona del evento realizado en Palmira; en Ecuador terminó en tercer lugar con doble medalla de bronce, esto en el 2019.

En el mismo 2019, fue parte de la Selección Mexicana que disputó el Campeonato Mundial en Las Vegas, torneo en el que terminó como séptimo lugar general y quinto en arranque, lo cual lo dejó muy contenta por competir ante las mejores.

“La verdad es un orgullo, es algo muy bonito todo lo que he vivido. Desde la primera vez que me invitaron a formar parte de la Selección Mexicana, no me la creía, no sabía que podría llegar tan lejos, es sin duda una sensación enorme y una responsabilidad el representar a tu país”, expresó.

Actualmente Cassandra es de las mejores mexicanas en su categoría, algo que la hace ‘temida’ deportivamente por sus rivales, ¿ya muchas no quieren ir a los estatales? Se le preguntó, sólo soltó una risa y respondió, “la verdad no lo sé, pero aún así hay muchas compañeras de otros municipios y de acá mismo, que tienen mucho nivel, eso me ayuda a mi a no relajarme y superarme día a día”.

Todo el camino de Vélez, ha sido largo e intenso, pero ella no se rinde. Sabe que hay cosas que debe sacrificar, como el tiempo con su familia, amigos y para ella misma, pero todo debe valer la pena y eso se debe confirmar en cada competencia.

“El colgarte una medalla o lograr un objetivo personal, se llena de satisfacción, sabes todo lo que has tenido que pasar para conseguir eso, en mi caso han sido muchos años, de entrenamientos y demás, pero sobre todo de dejar de pasar tiempo con mi familia, tal vez por momentos te entra la duda de qué pasaría si no fuera atleta, todo el tiempo que tendría libre, pero esto me gusta, esto me ha dado muchas buenas experiencia que jamás pensé conseguir”, manifestó.

Sueño olímpico

La carrera de Cassandra Michel apenas comienza en la élite. Aún al mando de Joaquin Castañeda, se mantiene con la mira puesta en mejorar, en crecer deportivamente para sumar nuevas metas que desde ya, se ha trazado, como el ser Campeona Mundial y estar en unos Juegos Olímpicos.

“Mi sueño mas grande es estar en los Juegos Olímpicos, buscaré con muchas ansías y trabajo desde ahorita para formar parte de algún proceso más adelante, también quiero ser campeona mundial”, manifestó.

Ser el ejemplo de niños y niñas, es un objetivo de vida de Michel, quien asegura, ha demostrado que, “cuando se quiere se puede, muchos piensan que es difícil destacar y necesitas muchas cosas porque no habrá oportunidades, pero yo he podido gracias al apoyo de muchas personas y a las ganas que le hemos puesto junto a mí entrenador, a las cuales les estoy agradecida siempre, y quiero que más atletas de Tamaulipas destaquen”, dijo.

Orgullo representar a Tamaulipas

A Vélez le gusta el defender a Tamaulipas, el competir contra otros estados y ganarles la mayoría de las veces, es una sensación que no olvida, “siempre me emociona representar a Tamaulipas, ir a otros lugares y dejar a tu estado en lo más alto es lo mejor y siempre será un orgullo portar la bandera de donde nací, sea donde sea”.

Dedicación especial

Su abuelita, entrenador y familia, todos son importantes pata Cassandra Michell quien buscará seguir dándoles mucho orgullo a todos con sus grandes participaciones tanto en el deporte como en la escuela.

Le dedico los logros a mi abuelita, una persona que estuvo conmigo en las buenas y las malas, fue la única realmente que cuando no me salieron las cosas, no me dijo nada malo ni criticó, siempre su apoyo estuvo. También le agradezco a mi profesor Joaquin Castañeda, sin él no hubiera logrado muchas y a mi familia en general, a mis amigos y los que han confiado en mí”,

Por ahora, la matamorense se mantiene trabajando con el objetivo de mantenerse en la mejor forma posible y estar lista para las competencias en un futuro, “aún trabajo como si fuera a una competencia, analizamos si participamos en el Mundial que será en línea, pero estoy lista y aún preparándome para dar más buenas actuaciones para México”, finalizó.

LOGROS MÁS IMPORTANTES

2017.- sub-campeona Nacional

Monterrey

2 platas, 1 oro

2018.- Campeona Nacional

Toluca

2 oros, 1 plata

2018.- Sub-campeona en Panamericano

Palmira, Colombia

2 platas, 1 bronce

2019.- Mundial

Las Vegas

7 mo total, 5to arranque

2019.- Campeona Nacional

Chetumal Quintana Roo

2 oros, 1 plata

2019.- Panamericano

Ecuador

3er lugar

2 bronces

POR DANIEL VÁZQUEZ