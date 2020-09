Encuentran a metalero idéntico al ‘Chavo del 8’

MÉXICO.- Existe una teoría que dice que todos tenemos un «doble» en alguna parte del mundo y tal parece Roberto Gómez Bolaños ya tiene el suyo o eso es lo que piensan algunos cibernautas.

Y es que a través de redes sociales se dio a conocer la historia de Phil Claudio González, un argentino que sorprendió por su gran parecido con la estrella mexicana de El Chavo del 8.

Tras viralizarse, fue el propio hombre quien compartió su sentir a través de sus redes sociales: «¿No se cansaron todavia¡ Hay muchas mas eh, me c… de risa con el meme. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada más pelotudo, es para reirse un poco, no para bardear», mencionó.

