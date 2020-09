Conflictos armados se agudizan entre Armenia y Azerbaiyán

Reuters.- Al menos 16 militares y varios civiles murieron el domingo en los peores combates entre Armenia y Azerbaiyán desde 2016, reactivando los temores sobre la estabilidad en el Cáucaso Sur, un corredor para los oleoductos que llevan petróleo y gas a los mercados mundiales. Ambas partes se culpan de haber roto el alto el fuego y reportan víctimas.

Los choques entre las dos exrepúblicas soviéticas, que libraron una guerra en los años 90, fueron los últimos de un largo conflicto por el control de Nagorno-Karabaj, una región separatista en el interior de Azerbaiyán gobernada por la etnia armenia que declaró su independencia en 1991.

Nagorno-Karabaj dijo que 16 de sus soldados perecieron y más de 100 resultaron heridos después de que Azerbaiyán lanzó un ataque aéreo y artillero. Armenia y Nagorno-Karabaj declararon la ley marcial y movilizaron a su población masculina.

“Por decisión del Gobierno, se declara la ley marcial y la movilización general en la República de #Armenia. Hago un llamado al personal adjunto a las tropas para que se presenten a las comisarías de su distrito”, señaló Nikol Pashinian, primer ministro de Armenia.

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.

For the fatherland, for victory.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020