Campeche no regresará a clases presenciales

CAMPECHE.- Campeche, el primer estado de la República Mexicana en llegar al semáforo COVID-19 verde, no regresará a clases presenciales por el momento, informó José Luis González, secretario de Salud de la entidad, en entrevista para Despierta con Danielle Dithurbide y Enrique Campos.

El funcionario afirmó que “al día de hoy no regresamos a clase aún. Tenemos un proceso de adaptación que tarda semanas, inclusive meses”.

El secretario de Salud de Campeche señaló que tienen en “puerta la temporada de influenza, que también la tenemos que medir, y por su puesto, regresar a clases también nos va a incrementar la movilidad… y tenemos que estar preparados para ello”.

“La salud de los niños en Campeche es primero”, subrayó José Luis González.

Dijo que es un reto sensibilizar a la población para entender que la epidemia no ha terminado, “no podemos bajar la guardia, tenemos que reforzar las medidas de seguridad sanitaria al doble, porque es una reacción natural el pensar que ya no debemos usar el cubrebocas, que ya no debemos mantener la sana distancia, que ya no debemos lavarnos las manos o el uso del alcohol gel y esa es nuestro trabajo ahorita: la acción comunitaria”.

Destacó que Campeche logró llegar al color verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19 por la intensa participación de la población en las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios de coronavirus y por las acciones de un Gobierno responsable, que pondera la salud de los campechanos.

Mencionó que en Campeche se vive un proceso gradual y responsable para que la población se vaya adaptando a las medidas que se realizarán para combatir el COVID-19.

