Confirman que no habrá colecta de la Cruz Roja

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque la Cruz Roja en Tamaulipas está “jodida”, pues los gastos ascienden a 60 millones de pesos al año, no hay ingresos y no se hará colecta este año, pues tampoco la población tiene recursos económicos, han logrado salir adelante gracias a las donaciones de empresarios, alcaldes y el gobierno del estado.

La Delegada en Tamaulipas de la Cruz Roja, Luz Virginia Togno Murguía, señaló que además de los casos de COVID-19, se ha tenido un incremento del 20 por ciento en el número de atenciones, especialmente de accidentes carreteros.

A nivel nacional, explicó, la Cruz Roja enfrenta una crisis económica importante por la falta de recursos, “pero en Tamaulipas, gracias al apoyo de alcaldes y gobierno del estado y empresarios e industriales hemos podido equipar como se debe a nuestra gente”.

En el tema de la colecta anual que se retrasó debido a la pandemia y que se anunció en algunos lugares para el próximo mes, en Tamaulipas ya está descartada, por lo que se invita a quienes quieran donar material o dinero, se acerque a hacerlo.

“Aquí no vamos a abrir colecta, aunque nosotros estamos jodidos, estamos apretados para poder atenderlos, entendemos que la gente no tiene trabajo y también está, hay empresarios, empresas y gente que de buena voluntad va y nos quiere donar algo ya sea material o dinero”.

Togno Murguía señaló que el dinero que no llegará de la colecta, no se considera pérdida, pues la institución no es una empresa, “no somos negocio”, aunque apuntó que el gasto debido a las atenciones que se hacen a causa del COVID-19 han aumentado en un 61 por ciento y los ingresos bajaron hasta un 31 por ciento, “ya serán mejores tiempos para todo el país y para nosotros”.

Aclaró que los casos de coronavirus entre el personal de la Cruz Roja en la entidad, alcanzó a 45 personas, pero sólo dos de ellas, fueron contagiadas a causa de su actividad.

