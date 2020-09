Llega el “señor de los suspiros” a Movimiento Territorial

Oficialmente, el empresario pastelero, Arturo Núñez, ( alias) el señor de los suspiros, será quien lleve las riendas del Movimiento Territorial en el PRI Tamaulipas.

Bueno, las boronas, que le quedan del llamado MT, quien llegó a ser ( pero hace más de 20 años ) el brazo armado del tricolor que tocaba bases con la raza, raza y ofrecía muchos pero muchos votos, pero ya no y menos con un dirigente que se cree Fresita.

Lo que no entiendo es: ¿ A qué hora se le ocurrió a Edgardo Melhem ? La burrada de poner al rey de los pasteles en la zona sur, que no se da cuenta que el señor es “fifi” y eso como que no cuaja con el

MT.

Fue dirigente de los jóvenes en la entidad en tiempos de Tomás Yarrigton, pero nadie se acuerda de él, su trabajo totalmente gris y sin resultados, es un tipo poco carismático y agrio ( todo lo contrario a los pasteles empalagosos que vende ) que no se por que se empeña en querer jugar a hacer política, cuando no se le ve el don de servir, por ningún lado y siempre le ha ido mal, la neta .

Y para desgracia de los Tampiqueños, hace varios años que llegó aquí con su “changarro” de venta de pasteles y sólo se ha dedicado a propagar más la

Diabetes y a ser parte de los culpables de qué hay muchos pero muchos Gorditos en la zona .

Tiene más de 8 años viviendo aquí en la comuna porteña, por qué a los Victorenses no le gustan sus pasteles y pues, friéguense los de Tampico, Madero y Altamira.

Pero, ya le avisarían, que en el MT va a tener que entrarle a las colonias y ensuciarse sus “zapatitos” , y qué se tendrá que dar sus baños de pueblo con jabón zote , va a tener que entrarle a los tacos y bajarle unas rayitas a ser tan fresa.

En al zona sur ha pasado desapercibido y se le nota que no es capaz ni de ponerse , afuera de uno de sus negocios, a regalar rebanadas de sus productos ni a invitar un vaso de agua .

Y pues que se prepare, por sí a partir de este miércoles , alguna persona de la raza llega a tocar el timbre de su depa, en una de las torres que están en faja de oro( dónde vive ), para pedirle una gestión.

APLAUDEN ALTRUISMO DE OSEGUERA.

En esta administración, Adrián Oseguera, ha hecho muchas acciones y obras sociales, que salen de su bolsillo y no le duele el codo.

Y ayer, una vez más el empresario de toda la vida, que en estos momentos tiene la fortuna de ser la primera autoridad de Madero, se comprometió a construirle ( de su lana, como ya lo dije, pero lo quiero remarcar ) a una familia de la Ampliacion 15 de Mayo.

Familia que de la noche a la mañana, un incendio les arrebató su casa y los dejó en la calle.

Pero a veces, de las tragedias surgen, historias cómo está, que les cambiará la vida, a estas personas, que sentían haber caído a un precipicio, pero hoy ven una luz en el camino.

Estamos en plena pandemia y testimoniales de solidaridad, como este, ayer recibió muchas porras y aplausos en las redes sociales, reconociéndole al presidente Adrian Oseguera, su gusto por ayudar de corazón a la gente.

LE VALE UN CACAHUATE A ADOLFO SIERRA LA PANDEMIA.

El secretario general de los trabajadores de la salud, Adolfo Sierra Medina, le vale pifas la pandemia, y ayer se hizo un pachangón en Tampico, Alto,

Veracruz, acudieron cómo 100 personas.

Dónde las medidas sanitarias de : sana distancia y el uso del cubre bocas, se las paso por los dedos de lo pies, dando el mal ejemplo.

Ayer, nos compartieron; un video donde el señor parece trompo chillador, y le hicieron la ronda con las melodías de guaguara que amenizó su convivio con la bola de lambiscones, arrastrados e inconscientes que por andar quedando bien, pueden generar un Mega contagio en al zona sur, pero le vale a

Sierra, creo que ya hasta se le olvidó que le clausuraron su funeraria en

Madero.

Recuerde : No se vale Chillar !