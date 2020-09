Muere la primera esposa de Xavier López ‘Chabelo’

MÉXICO.- Una triste noticia se dio a conocer en el mundo del espectáculo, pues se informó que la actriz Angeita Castany de 86 años de edad falleció en un hospital de la Ciudad de México, ya que supuestamente presentaba problemas pulmonares derivados de coronavirus, aunque hasta el momento no se ha confirmado nada, sobre su verdadera causa de muerte.

Por si fuera poco Angelita Castany, fue la primera esposa de Xavier López Chabelo de 85 años de edad, aunque pocas veces el conductor habló de ella, aseguró en una ocasión que Angelita Castany, fue quien le presentó a su segunda esposa, Teresita Miranda, quien también es cubana.

«Fue muy chistoso, porque yo tuve mi primer matrimonio con una cubana y esta cubana, esta mujer que fue mi esposa, cuando éramos novios me presentó a Teresita mi actual mujer. Pasa el tiempo yo me separe de mi mujer a los dos años y me separe de ella, nos separamos y bueno yo no me quería casar, mucho menos con una cubana, pero el destino así es,» dijo Xavier López Chabelo para el programa Cuéntamelo Ya.

Regresando con la muerte de Angelita Castany quien hizo teatro, cine y televisión, fue la misma ANDA (Asolación Nacional de Actores), quien dio a conocer la muerte de Angelita Castany, quien para sus colegas del espectáculo era una mujer muy alegre.

«La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Angelita Castany, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz», escribió la cuenta de la ANDA por la muerte de Angelita Castany.

Hasta el momento varios amigos y colegas de Angelita Castany le han dado el pesame a familiares de la actriz, con quien tuvieron muchas anécdotas que contar cuando trabajaron con Angelita Castany, quien fue una actriz completa en toda la extensión de la palabra, por su entrega total en el escenario.