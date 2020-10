Asesinan a tiros al actor Thomas Jefferson Byrd

Thomas Jefferson Byrd, actor que trabajó con el director Spike Lee en varias de sus películas y quien fuera nominado a un premio Tony en 2003, fue asesinado en la ciudad de Atlanta. Recibió múltiples heridas de bala en la espalda, informó la policía local.

Autoridades policiacas reportaron que el sábado por la noche recibieron un llamado por un incidente en la 2259 de la Avenida Belvedere y cuando arribaron al sitio, hallaron el cadáver de Byrd, de 70 años de edad, alrededor de la 01:45 h del domingo.

La investigación sobre la muerte del actor está en curso y está siendo realizada por detectives de homicidios, detalló la policía de Atlanta.

Nacido en Griffin, Georgia, en 1950, Byrd comenzó a experimentar éxitos en la industria cinematográfica como actor de personajes a mediados de la década de 1990 con una serie de papeles, tanto en las películas de Lee como en películas dirigidas por otros.

Las numerosas colaboraciones de Byrd con Lee abarcaron décadas e incluyeron las películas Clockers, Bamboozled, He Got Game, Get on the Bus y Girl 6, que se estrenaron cada una entre 1995 y 2000.

Más recientemente, Byrd había aparecido en películas dirigidas por Lee como Red Hook Summer (2012), Da Sweet Blood of Jesus (2014) y Chi-Raq (2015).

En un tributo en Instagram el domingo, Spike Lee escribió que estaba “tan triste de anunciar el trágico asesinato” de Byrd, y compartió una foto del actor interpretando a Errol Barnes en Clockers, que salió a la luz en 1995.

“Que todos deseamos nuestras condolencias y bendiciones a su familia”, escribió Lee, de 63 años, en la publicación. “Descansa en paz hermano Byrd”.

Byrd había interpretado recientemente al personaje de Stokely en la serie de Netflix She’s Gotta Have It, que fue creada por Lee y estaba basada en la película clásica de 1986 del director.

Una de las primeras actuaciones de Byrd en una película no dirigida por Lee se produjo en la película de 1996 Set If Off, que fue dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Jada Pinkett, Queen Latifah y Vivica Fox.

Además de su carrera en la pantalla, Byrd apareció en varias producciones teatrales y fue nominado en la categoría de actor destacado en una obra de teatro en los premios Tony 2003 por su actuación en Ma Rainey’s Black Bottom.

