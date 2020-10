Mujeres denuncian en marcha violaciones

TAMPICO.- El grupo de mujeres feministas “brujas del agua” realizaron su segunda marcha, ahora contra la despenalización del aborto, pero esta vez fueron pacíficas, pero con su rostro cubierto, envueltas en cada momento en el temor de ser identificadas. Expusieron públicamente testimoniales de violaciones y abusos sexuales.

Dieron a conocer algunos nombres de presuntos responsables pero no se especificó si hay o no denuncias correspondientes, hicieron esto para demandar que se endurezcan las leyes que protejan a la mujer. “Mi tío me voló, no se trata de juzgar, pero se lo dije a mi mamá y no me creyó y después también lo hicieron mis hermanos mayores durante cuatro años” mencionó una de las participantes, quien no dio su nombre.

Desde las 5:30 de la tarde iniciaron su marcha en plena Avenida Hidalgo con calle Moctezuma, a un costado del cementerio municipal, bloqueando los tres carriles, generando un caos vial y molestias entre los conductores, hasta su conclusión frente a la presidencia municipal, donde se sentaron sobre la calle Colón, frente a la barricada de elementos policiacos que los esperaban, para evitar actos de vandalismo, como el pasado donde grafitearon la presidencia municipal.

Durante todo su recorrido estuvieron lanzando consignas a favor del aborto, atribuyendo que ellas son las dueñas de su cuerpo. Remarcaron varias veces que se cumpla con el estado laico, sus decisiones totalmente separado de la iglesia católica para en Congreso del Estado, pueda estar analizando su aprobación o rechazo.

