‘Delta’ se intensifica a huracán categoría 1; tocará tierra en Q. Roo.

MÉXICO.- La tormenta tropical ‘Delta’ se intensificó a huracán categoría 1 esta tarde, lo que podría afectar la Península de Yucatán y Cuba, con lluvias y fuertes vientos; se espera que el ciclón toque tierra la medianoche de este miércoles.

#Delta become a hurricane, the 9th one of the 2020 Atlantic hurricane season. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for more information. A Hurricane Warning is in effect for portions of the Yucatan Peninsula and Cuba. pic.twitter.com/MSN7jwSu72

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020