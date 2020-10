‘Escucha a los científicos’: Biden a Trump despúes de COVID

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este 5 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter que sería dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Cabe recordar que Trump, de 74 años, fue internado la tarde del viernes 2 de octubre tras dar positivo a Covid-19; ahí, recibió un tratamiento experimental contra Covid-19 que aún no ha sido aprobado.

El presidente de EU siempre se mantuvo con buen ánimo y envió una serie de mensajes de agradecimiento; de hecho, salió de la Casa Blanca y entró al hospital por su propio pie; y este domingo se dio el lujo de salir a saludar a sus seguidores.

Este lunes, al anunciar que dejaría el nosocomio y que regresaría a la Casa Blanca, el mandatario afirmó que se sentía mejor que nunca y pidió a los estadounidenses no tenerle miedo al Covid-19 y mucho menos dejar que este sentimiento domine sus vidas.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Joe Biden le responde

Tras hacerse viral el mensaje de Donald Trump, algunos usuarios de Twitter lo tacharon de irresponsable e incluso le dijeron que al pedir no temer al Covid-19, muchas personas más podrían morir.

En este sentido, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, también le envió un fuerte mensaje al mandatario.

«Ahora que el presidente Trump está ocupado tuiteando mensajes de campaña, le pediría que haga esto: Escuche a los científicos», tuiteó Biden.

Asimismo, le pidió por favor promover el uso de mascarillas en todo el país, estos después de que en el debate Biden le recordara que desde que inició la pandemia Trump ha desestimado el uso de este elemento de protección.

Now that President Trump is busy tweeting campaign messages, I would ask him to do this: Listen to the scientists. Support masks. Support mask mandates nationwide. — Joe Biden (@JoeBiden) October 5, 2020

Este breve pero contundente mensaje le valió a Joe Biden aplausos de los usuarios de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO