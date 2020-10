Nace raro animal en peligro de extinción

LONDRES.- Muy buena noticia ha dado este fin de semana el Zoológico de Londres, luego de que confirmara el nacimiento de un okapi, una extraña especie en peligro de extinción, cuyos ejemplares en estado salvaje solo sobreviven alrededor de 25 mil aproximadamente.

Tras el inesperado nacimiento, los cuidadores del Zoológico decidieron nombrarle “Ede” y según reportan ya ha logrado dar sus primeros pasos tambaleantes, después de que su madre “Oni” diera a luz, así lo informó el zoológico en un comunicado de prensa.

El nuevo espécimen nació el pasado 20 de septiembre aunque la noticia no ha trascendido hasta este fin de semana se volvió viral.

😍 EXCITING NEWS 😍 Oni the okapi, who featured in last week's @ITV documentary, has given birth to a baby girl! Meet adorable Ede 🥰 Find out all about our new arrival here: https://t.co/Fxepz7q5RQ And tune in to watch the second Episode – Thurs 1 Oct, 9pm on ITV! #ZSLZooBabies pic.twitter.com/OuDgg7hnSo

