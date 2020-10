PILAR: ¿CANDIDATA A LA GUBERNATURA?

El proyecto político de María del Pilar Gómez Leal va más allá de ser, primero de manera interina y luego por la vía de las urnas, alcaldesa de Ciudad Victoria: la mira ya está puesta en la candidatura de Acción Nacional a la gubernatura de Tamaulipas.

Así es: Ella, tras un reciente análisis al más alto nivel, ya es una alternativa para que los vientos del cambio se mantengan en el poder estatal durante un periodo más.

La primera opción del PAN para competir en la elección de 2022 es, como todos lo saben, el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Él va adelante.

En la lista aparece como segunda carta Gerardo Peña Flores, Jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y virtual candidato panista a la presidencia municipal de Reynosa en el proceso electoral de 2021.

El futuro político de Gerardo Peña depende del resultado que obtenga el próximo año en su querida tierra reynosense: si gana, podría avanzar en la búsqueda de la anhelada nominación a la gubernatura tamaulipeca; si pierde, su oportunidad se desvanecerá de forma irremediable.

Atrás de ese binomio cabecista, se manejan los nombres de dos alcaldes blanquiazules. Uno, del sólido sur; otro, de la frontera. La realidad es que ambos se encuentran muy lejos, con escasas posibilidades de ser postulados en 2022. Uno tiene que asegurar su reelección. El otro aspira a ser diputado federal.

En ese contexto, como tercera opción real de los vientos del cambio para ser candidata albiazul a la gubernatura de Tamaulipas surge María del Pilar Gómez Leal.

Antes, la actual alcaldesa interina deberá limpiar -en todos los sentidos- Ciudad Victoria y que ese resultado se refleje con un triunfo contundente en la elección del 6 de junio de 2021. Si ese escenario se cumple, lo que ahora parece una distante meta, estaría cerca de ser alcanzada.

El primer paso ya está dado: Pilar ya es considerada al más alto nivel para la jornada cumbre de 2022.

‘EL GUASÓN’ DESCARRILA A FELIPE GARZA NARVÁEZ

Desde que Felipe Garza Narváez se subió en 2017 al tren de la Cuarta Transformación, a Héctor Garza no le gustó verlo en el equipo del lopezobradorismo.

Incluso, ‘El Guasón’ intentó bajar por todos los medios del escenario al tres veces diputado local durante la firma de adhesión al proyecto de nación que se realizó en ese año en Ciudad Victoria. No obstante, se le fue ‘vivo’.

Tras la arrolladora victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, Felipe Garza Narváez no fue tomado en cuenta para asumir alguna posición relevante en los primeros meses del gobierno federal y prácticamente nadie recordaba su existencia.

Desesperado por estar en la fría ‘banca’, el ex secretario particular de Eugenio Hernández Flores hizo llamadas por todos lados de la 4T hasta que, en noviembre de 2019, se apiadaron de él y lo designaron delegado federal de la Secretaría de Gobernación.

Su llegada a esa dependencia no le agradó a Héctor Garza, entonces ocupadísimo en su chamba de Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El problema para ‘el tira-rollo’ y ‘cremoso’ Felipe Garza Narváez se presentó cuando ‘El Guasón’ fue llevado al área donde se manejan los recursos de la Secretaría de Gobernación. Ahí, Héctor Garza lo puso en la mira y lo tumbó.

La tarea de tumbarlo fue muy sencilla porque Felipín no hizo nada en la representación del Ministerio del Interior en tierras tamaulipecas. Nunca desquitó el sueldo. Felipe Garza fue un funcionario que nunca funcionó.

REPRUEBA LA DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISO DEL DEPORTE

Una vez que los diputados federales de Morena, PES y PVEM aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el FODEPAR, que consistía en la aportación de recursos económicos a deportistas de alto rendimiento, Carlos Fernández Altamirano, director del Instituto del Deporte (INDE) en Tamaulipas, reprobó y lamentó la iniciativa lopezobradorista.

‘Reprobamos y lamentamos que se deje desprotegidos a muchos atletas orgullo de México’, escribió ayer por la tarde en su cuenta de twitter el joven funcionario.

‘En Tamaulipas, con apoyo del gobernador Francisco Cabeza de Vaca trabajaremos para seguir respaldando a nuestros deportistas’, añadió Carlos Fernández Altamirano, virtual candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Madero.

La desaparición de los fideicomisos fue cuestionada desde muchos frentes, sobre todo por quienes ahora perderán el acceso a recursos que impulsaban actividades artísticas, culturales, académicas, científicas y deportivas, así como los canalizados a la protección de víctimas y periodistas (aquellos amenazados por el crimen organizado) y la defensa de los derechos humanos.

Y PARA CERRAR…

Si recibe la garantía de Palacio Nacional de que la defenderán de una muy posible ofensiva política y jurídica estatal, Magdalena Peraza Guerra está dispuesta a batirse en las urnas en busca de llegar, por tercera ocasión, a la presidencia municipal de Tampico, ahora con la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

‘La Maestra’, que será medida en próximas fechas para ver cuál es su posicionamiento actual en los sondeos de color guinda, mandó la señal de que no tiene miedo a ser inhabilitada del servicio público. ¿Qué tal?

POR HÉCTOR GARCÉS