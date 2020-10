Tienen un año padeciendo bajo voltaje

PUEBLO VIEJO.- Una comitiva de representantes de residentes de la Colonia las Flores en el municipio de Tampico alto, se presentaron en las oficinas de CFE esta mañana.

Lo anterior para exigir se estabilice el suministro de energía eléctrica, afirmando que tienen casi un año padeciendo bajas de voltaje, las cuales se han acentuado gravemente en reciente semanas.

Dos de las afectadas identificadas como Virginia Ruiz y Eli Ravize González, dieron a conocer que la situación ya se ha hecho algo desesperante al dañarse aparatos y equipos electrodomésticos.

La señora Virginia Ruiz indicó «la verdad yo tenemos prácticamente un año con esta situación, pero en las últimas semanas ya se ha complicado mucho, ya estamos muy preocupados, los niños no pueden tomar sus clases por línea porque no hay luz, no podemos prender los aparatos porque tenemos temor a que se nos dañen yo por las noches apago mi refrigerador».

Por su parte Eli Ravizé, manifestó que ya es mucho tiempo y ya en anteriormente al enunciado esta situación sin embargo urge que se haga una renovación total del tendido eléctrico que se instale un nuevo transformador en el área porque ellos pagan puntualmente los recibos y no merecen tener este mal servicio que solamente los está perjudicando.

Indicaron que los funcionarios de la paraestatal les refirieron que enviarán una cuadrilla para solucionar esta situación, el hecho es que los vecinos están desesperados y de no darse una solución inmediata tomaran decisiones más drásticas.

Por Victor Montiel