‘Fue una bendición de Dios contraer COVID’: Trump

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que fue una «bendición» haberse enfermado de COVID-19.

El mandatario fue hospitalizado durante el fin de semana por esta enfermedad.

En un video, Trump aseguró que fue «una bendición de Dios» porque le dio experiencia de primera mano con los anticuerpos monoclonales Regeneron, que describió como «clave» para su mejora médica.

En su mensaje, el cual fue difundido por Twitter, atribuyó al tratamiento de Regeneron Pharmaceutical su aparente recuperación del coronavirus, y anunció su intención de autorizar el uso de emergencia del terapéutico y proporcionarlo gratis a los estadounidenses.

«Quiero que todos reciban el mismo trato que su presidente, porque me siento muy bien», precisó.

«Para mí no fue terapéutico, simplemente me hizo sentir mejor, ¿de acuerdo?. Yo llamo a eso una cura”, destacó.

El presidente estadounidense tomó el tratamiento experimental junto con remdesivir, la terapia antiviral de Gilead Sciences, así como el esteroide dexametasona. Pero Trump pidió específicamente a los médicos que le dieran el tratamiento Regeneron.

Reiteró una vez más que creía que Estados Unidos tendría una vacuna «muy, muy pronto», pero expuso por primera vez que probablemente no llegaría hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Además, Trump culpó a la «política» después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos publicara el martes nuevos estándares que podrían retrasar la autorización de una vacuna contra el coronavirus hasta después de las elecciones.

El mandatario estadounidense también declaró que no creía que tuviera que ser hospitalizado durante el fin de semana en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero que los médicos insistieron debido a su oficina.

«Entré, no me sentí bien», dijo Trump. “Unas 24 horas después, me sentía muy bien y quería salir del hospital. Y eso es lo que quiero para todos.

Los médicos del presidente de EU precisaron el miércoles que pudieron detectar anticuerpos en su torrente sanguíneo en una prueba realizada el lunes.

Regeneron dijo en un correo electrónico que su medicamento probablemente sea responsable de los anticuerpos, en lugar de que Trump los haya producido por su cuenta.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO