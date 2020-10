Lamenta PRI desaparición de fideicomisos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Partido Revolucionario Institucional lamentó que los diputados de MORENA hayan aprobado la desaparición de 109 fideicomisos y que se haga uso de este recursos en otros programas pero sin transparencia

Fue el presidente del PRI a nivel estatal Edgar Melhem Salinas quien en rueda de prensa acompañado de la secretaria general Mayra Ojeda explicó que se opusieron a que desaparecieran estos fideicomisos.

“Es un tema muy lamentable, la desaparición de 109 fideicomisos donde va uno que siempre ha ayudado a Tamaulipas que es el FONDEN (Fondo Nacional de Desastres) y ahora precisamente que entró el huracán Delta en Yucatán y cuando los gobernadores están pidiendo el apoyo en estos 2 estados, ya no habrá FONDEN” dijo.

Explicó que hay fideicomisos en el tema de salud, cáncer, VIH (SIDA) y diabetes además de temas agropecuarios, temas de emergencia sanitaria entre otros que son los que ya desaprecieron.

“Se hace un “borrón” de estos programas que tenían sexenios de haber trascendido de administraciones públicas de diferentes partidos, y que seguían asi, porque eran exitosos y ahora vemos con tristeza esta falta de certidumbre, de seriedad de los diputados federales de MORENA que fueron los que votaron y sus aliados del PES” refirió.

Lamentó la desaparición de programas como Hábitat, Ramo 033, el Fondo Metropolitano que ayudaba en la zona sur.

“El peor error sería que este recursos que son miles de millones de pesos se vayan a los programas de bienestar social y aunque estamos a favor de que se apoye a la gente, pero no, si no hay transparencia (…) no queremos que estos recursos se apliquen discrecionalmente” refirió .

El dirigente del PRI en Tamaulipas explicó que en la rueda de prensa efectuada en las instalaciones del PRI Tampico asistieron el presidente en Tampico Roberto Brondo, Arturo Nuñez del Movimiento Territorial, Gina Barrios entre otros militantes priistas.

Fue en la Cámara de Diputados que con 242 votos a favor y 178 en contra que se aprobó la desaparición de estos fideicomisos .

POR Silvia Mejía Elías / La Razón