¿Cuánto costó la atención médica de Donald Trump?

ESTADOS UNIDOS.- El pasado jueves 01 de octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que él y su esposa Melania Trump, dieron positivo a Covid-19, por lo que el mandatario fue trasladado la tarde del viernes al Hospital Militar Nacional Walter Reed, donde solo pasó tres días hospitalizado, para regresar a la Casa Blanca presumiendo de buena salud.

La rápida recuperación de Donald Trump, sorprendió a propios y extraños, pues a un estadounidense promedio le hubiera llevado más de una semana dejar atrás los síntomas, sin contar lo costoso que sale la recuperación de Covid-19.

Tras el diagnostico de positivo a Covid-19, Donald Trump, fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar Nacional Walter Reed, donde le hicieron varias pruebas de coronavirus y recibió oxígeno, esteroides y un tratamiento experimental con anticuerpos, toda esta atención a cualquier persona que no sea presidente, eso le costaría más de 100.000 dólares, en el sistema de salud estadounidense, es decir, al rededor de 2,121,015.00 pesos, según lo publicado por The New York Times.

Tras su rápida recuperación, Trump resaltó la calidad de la atención que recibió en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, sin embargo, no tuvo que preocuparse por los costos de su atención médica, pues los cubre el gobierno federal.

Pese a los tres días que pasó hospitalizado, recibiendo un costoso tratamiento que no cualquier persona puede pagar, Trump, a su regresar a la Casa Blanca, volvió a restar importancia a los riesgos del virus, pues recomendó que no le tuvieran miedo al virus, “No dejen que domine sus vidas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar, los gastos médico del presidente de los Estados Unidos corren a cargo del gobierno federal, sin embargo, a la mayoría de los estadounidenses, incluso a muchos de los que cuentan con cobertura médica, les preocupa recibir cuidados de salud que no puedan pagar.