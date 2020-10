EL HOMBRE DE LA AMBICIÓN

Las últimas encuestas no les favorecen, después de cabalgar en el lomo del desconcertante jamelgo morenista, los números que arrojan sus propias mediciones no les satisfacen y empezaron a tomar medidas desesperadas.

Pusieron en marcha su plan “B”, pues el burrito ya no camina al ritmo de sus intenciones, el escenario es desfavorable para sus desmedidas ambiciones personales, de ahí que decidieran iniciar un nuevo proyecto.

CARMEN LILIA CANTUROSAS, junto con los incondicionales de su hermano el ex alcalde CARLOS ENRIQUE se habían montado en los números presidenciales para empezar a soñar con su trascendencia política.

Saben el tamaño del balón que pretenden ganar, de hecho CARLOS ENRIQUE pudo disfrutarlo durante tres años y lo hizo de manera torpe y voraz, al grado de que metió hasta autogoles.

Es un hombre de ambición desmedida que tuvo todo para trascender, pero en lugar de eso se dejó mal aconsejar, se dejó llevar por un grupo de asesores que lo llevaron al despeñadero y está a punto de pisar la cárcel.

CARMEN LILIA desesperada y llevada por esos malos consejeros hoy le apuesta a la descalificación, al señalamiento fácil y la diatriba.

La diputada otra vez demuestra su falta de capacidad al debate, aprovecha su condición para señalar, pero los hechos la condenan, es una mujer que se deja llevar por su ambición, le gusta negociar y ser favorecida.

Sus inasistencias a sesiones claves del Congreso demuestran la poca preocupación que tiene por sus representados, después, llega y les miente. La diputada priísta YAHLEEL ABDALÁ CARMONA la desenmascaró públicamente.

CARMEN LILIA ahora mal asesorada y peor orientada, ante la falta de propuestas claras decidió lanzar ataques a la fortaleza más fuerte que tiene el PAN en Nuevo Laredo.

Si se hiciera una tabla comparativa de la administración de CANTUROSAS y el actual alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, pues simplemente el tamaño de sus acciones hablarían por sí mismos.

CARLOS ENRIQUE se dejó siempre guiar por ese grupúsculo de malos asesores, como MARIO GUERRA; la mente homofóbica de JORGE VALDEZ VARGAS, ÁLVARO MORALES, ROGELIO SOTO QUIROZ, además de otros personajes que permanecen en la oscuridad, producto de su inseguridad que viven y atacan con el dinero sustraído durante la administración del 2013-2016 donde saquearon con el permiso de CARLOS CANTUROSAS.

CANTUROSAS tiene una investigación en curso, un proceso judicial abierto y la cárcel lo espera ante la pobre argumentación que tiene para defenderse de las acusaciones. Las factureras lo hunden y lo ponen con un pie en la cárcel.

Ante los hechos, las palabras desnudan las intenciones, los CANTUROSAS son presa de la desesperación ante el panorama que se asoma en Nuevo Laredo, donde el PAN se encuentra en primer lugar en las últimas mediciones.

Las condiciones cambian y ante las ambiciones desmedidas de CARMEN LILIA, cuya inasistencia a las sesiones descubren su sospechosa conducta legislativa y su poco amor para darle honor a la posición que le regalaron como diputada plurinominal.

En Madero, el alcalde ARIÁN OSEGUERA KERNION impulsa los programas de mejoramiento de infraestructura educativa de acuerdo a las necesidades de las escuelas en el municipio.

Entre las obras recientes se encuentra la rehabilitación de la barda perimetral en la secundaria técnica no. 3 “Luis Hidalgo y Castro”, entregada este jueves y con la que se beneficiará a 585 alumnos en cuanto regresen a sus clases presenciales.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ