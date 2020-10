¡LA TRAICIÓN LOS ALCANZARÁ!

La falta de empatía con sus representados y si ‘lealtad a ciegas’ la Presidente Andrés Manuel López Obrador les va a cobrar factura a los diputados federales por Tamaulipas enlístalos en la 4T más temprano que tarde, será sino me equivoco en menos de 8 meses, en la siguiente cita de los ciudadanos con las boletas y urnas electorales.

Así es mis queridos boes, ha quedado claro que aquello de ‘Primero los pobres’ que prometían los legisladores federales de MORENA y sus aliados quedó en ‘Primero el presidente y luego el presidente’ y por eso con los ojos cerrados acabaron con fondos y Fideicomisos que beneficiaban a miles de: deportistas, científicos, pensionados, ex braseros, enfermos, la seguridad pública y los recursos para desastres.

Los morenistas votaron a favor, léalo bien, para desaparecer los fondos de apoyo a víctimas, a periodistas desplazados, a comités de búsqueda de personas desaparecidas, lo que es una mentada hacia madres de familia viudas por culpa de la violencia, huérfanos por la misma causa y colectivos de afligidas mamás que buscan a sus hijos.

Erasmo González Robledo, Olga Sosa, Héctor Villegas y el resto más Adriana Lozano y la recién llegada a la pandilla Nohemí Alemán mostraron que les interesa más el fallido plan de la Cuarta Transformación que defender los recursos para la atención de las áreas que arriba señalaba.

Lo que aparentemente no han calculado los diputados federales pejistas, es que dar la espalda a Tamaulipas les puede costar sus carreras políticas en el Estado, porque resulta que todos quieren mínimo ser electos para un siguiente periodo en la Cámara o ser postulados para las alcaldías en sus distrito.

No se han dado cuenta que el sentido de su votación en los temas que le pegan al Estado son ampliamente difundidos en territorio y que ya forman parte del manual de la campaña que viene y que utilizarán en su contra las huestes panistas y priistas.

Estos mismos diputados federales, ya habían dado señales de preferir quedar bien o no quedar mal con AMLO, pasando por encima de los tamaulipecos, cuando desde estas tierras se exigía a la 4T insumos para la pandemia, recursos para atender a los miles de pacientes.

Fueron tan cínicos, asegurando que Tamaulipas había recibido muchos millones de pesos extras para atener el tema del Covid-19, se burlaban cuando les cuestionaban sobre el asunto, pero eran capaces de demostrar lo que decían.

Callaron cuando en Tamaulipas se difundieron las imágenes en las que médicos y funcionarios de salud locales mostraban la pésima calidad de los insumos de protección contra el Covid que la 4T les mandó, dando pie a que el estado le entrara al quite haciendo lo que a ellos les correspondía.

Con el tema del presupuesto ocurrió lo mismo, Olga Sosa, la diputada federal por Tampico, por ejemplo insistía en entrevistas que Tamaulipas recibiría más dinero en el presupuesto para el año que entra, cuando en términos reales este sufrió un bajón que ella y los como ella aprobaron.

Cuando el panista Arturo Soto los retó a que debatieran con él sobre el presupuesto que los de MORENA aseguraban que era justo para Tamaulipas, ni Erasmo, ni Olga dijeron pío, se rajaron pues y no volvieron a tocar ese otro tema.

¿Qué va a prometer ahora Olga Sosa o Erasmo, o la recién recibida en MORENA Nohemí Alemán y el resto, cuando vuelvan a pedir el voto?, ¿de verdad creen que los afectados por la falta de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, los campesinos a los que la 4T les retiró los apoyos que antes tenían, los médicos a los que han expuesto a la muerte atendiendo la pandemia con las uñas y muchos etcéteras más van a creer que los defenderán en la Cámara o en las alcaldías con las que sueñan?.

Porque insisto, los panistas y los priistas ya les han endilgado la etiqueta de traidores a Tamaulipas y no veo un argumento con el que puedan ellos echar abajo el calificativo que se han ganado a pulso.

Desgraciadamente para ellos, pero también para el resto de los tamaulipecos que vemos cómo la Federación nos toma como ‘adversarios’, Erasmo, Olga, Héctor, Nohemí y el resto, se han contagiado de la falta de empatía que caracteriza a la 4T, pero confirmarán el costo político hasta que vuelvan a la calle a pedir el voto.

ECHEN AGUA: TAMAULIPAS

Ya le había referido al tema aquí, pronto tendremos un conflicto nada menor por la desatención de la Federación al justo reclamo de agua por parte de nuestros agricultores de la frontera, en especial los del Distrito de Riego 025 a los que les están negando lo que les corresponde.

“Sin éxito, he insistido en un diálogo con @bjc_agua, titular de @conagua_mx, para atender la falta de agua para riego agrícola en el Distrito 025.

El problema es creciente y demanda atención urgente. Ojalá responda mi llamado a este tema sensible, en favor de los productores”, twitteó ayer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Otro tema por cierto en el que están indiferentes los diputados morenistas de Tamaulipas, que podría generar movilizaciones y bloqueos en los siguientes días.

No es deseable por ningún motivo que el conflicto que ahora está en etapa de exigencias, porque bloquear vías de comunicación afecta a todos los sectores productivos, por eso el llamado del gobernador a que

la CNA simplemente atienda a la demanda justa de los productores tamaulipecos que no piden más que lo que por ley, amparados en acuerdos del siglo pasado les corresponde.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA