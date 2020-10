¿VICTORIA TENDRÁ OTRO ROSTRO?

El partido acción nacional tiene ante sí la oportunidad de congraciarse por llamar de alguna manera con la población capitalina luego del profundo y brutal desgaste existente hacia las siglas albicelestes, debido a la pésima administración de la ciudad heredada a la alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL por su antecesor y depuesto XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

La sola intención de solicitar se investigue a todos aquellos que de alguna manera hicieron de las arcas de la presidencia municipal su modus operandi podría acarrear a la alcaldesa las tan necesitadas simpatías y no tan solo eso, sino que daría credibilidad y certidumbre a

su labor al frente de la comuna local.

Es imprescindible que la primera dama de la ciudad se aplique en ese sentido pues de lo contrario ocurrirá que la población capitalina siga pensando que todos los políticos son iguales, por ello la importancia que se aplique la ley en contra de los malos servidores que se despacharon con la cuchara grande.

Existen decenas de evidencias de desvíos y otras irregularidades, nombres de malos servidores también lo hay, cuestión que la flamante alcaldesa realice simple y sencillamente lo correcto.

Queda claro que decenas de directores que aún siguen cobrando su salario, están hasta las “manitas” debido a los turbios manejos que realizaron en dos años de ejercicio, lo correcto también es que se les hubiera solicitado su renuncia desde el primer día, sin embargo la alcaldesa GÓMEZ LEAL les dio un voto de confianza tal vez para tenerlos cerca en caso de decidirse a investigarlos, pudiera ser.

En fin veremos que sucede en los días por venir por lo pronto y como primer problema serio para la novel administración está la permanente demanda de decenas de colonos que suplican por el abasto de agua, ya son por el momento, par de ocasiones que cientos de ciudadanos bloquean las calles y libramientos de la capital del estado provocando la natural irritación de igual número de automovilistas.

Todo ello ocurre sin contar las múltiples protestas callejeras que igual trastocan la tranquilidad capitalina realizada por diversas agrupaciones civiles en contra de la muy cuestionada contratación en el sector salud del depuesto ex presidente municipal XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, “qué culpa tenemos nosotros” es lo que escucha decir a decenas de empleados de dicha dependencia, así las cosas.

En tanto igual mucho cuidado debe tener la señora alcaldesa en lo concerniente a contratar o dar de alta a nuevos servidores públicos como seguramente lo habrá de hacer, y es que nos informan que hay por lo menos una decenas de ex funcionarios que merodean con la intención de “colarse”.

Pero no todo es angustia en lo que circunda a la administración municipal pues el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA dio tremendo espaldarazo a la alcaldesa y en reunión sostenida con empresarios, anunció millonaria inversión comprometiéndose a reactivar la economía capitalina, entre otras muchas bondades.

De arranque en voz de la Secretaría de Obras Públicas CECILIA DEL ALTO asentó que se aportarán 200 millones de pesos en diversos proyectos de obra pública entre los que destacan pavimentación de calles y obras hidráulicas que ayudarán a la COMAPA a reactivarse en todos los sentidos.

Por su parte el Secretario de Economía CARLOS GARCÍA manifestó que se tienen listos un sinfín de programas que habrán de incentivar e impulsar a los empresarios que se han visto afectados por pandemia.

En tanto donde no terminan los problemas ya sea por falta de medicamentos, corrupción y como sucedió últimamente a golpes, es en la Secretaría de Salud, ahí como se puede observar pasa de todo esta ocasión decenas de iracundos miembros del sindicato de la sección 51 de trabajadores del sector, se liaron a golpes con elementos de la Policía Estatal quienes presuntamente no los dejaban pasar a las oficinas de Recursos Humanos, el caso es que la nota la da nuevamente el mentado sector salud y mala para variar.

La protesta es por la asignación de nuevas plazas y también por la designación de plazas a personal que no tenía el mínimo merecimiento, así las cosas en los terrenos de la Secretaría del ramo GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA.

En otro punto, vaya suerte que tiene por golpear mujeres MANUEL RODRIGO RIVERA quien por violento, fue cesado como Jefe de Tecnología Educativa Estatal, suerte porque en lugar de ser enjuiciado presuntamente fue dado de alta pero con otro cargo en el gobierno estatal.

En tanto la damita agredida también empleada de la misma dependencia educativa al parecer fue dada de baja y hasta ahí.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ