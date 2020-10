¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL ISSSTE?

A Mireya Gochicoa Acosta, coordinadora de Recursos Humanos del Hospital Regional del ISSSTE en Tampico, todos la califican de ‘déspota, prepotente y grosera’.

Hartos y molestos por esa conducta, trabajadores de base y personal contratado por Insabi protestaron y tomaron la oficina de la funcionaria el jueves pasado.

Elba Rocío López Pérez, secretaria general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, va más allá: asegura que la funcionaria ha violado derechos laborales desde hace tiempo.

Esas frecuentes actitudes presuntamente abusivas de Mireya Gochicoa Acosta derivaron en que, hartos de la situación, el pasado jueves trabajadores de base y personal contratado por Insabi protestaran y tomaran la oficina de la coordinadora de recursos humanos del Hospital Regional del ISSSTE.

Eso no fue todo: días antes, el cuatro de octubre, casi una docena de médicos y enfermeras, integrantes del personal contratado a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para hacer frente a la pandemia del Covid, interpusiera una denuncia en su contra ante la Secretaría de la Función Pública por hostigamiento laboral.

Este personal, que comenzó sus labores en febrero y marzo de este año para reforzar los servicios del Hospital Regional del ISSSTE en el combate a la epidemia del coronavirus, no fue recontratado a partir del primero de octubre, a pesar de que a nivel central se extendió su operación.

‘Esto solamente ha pasado aquí en Tampico, porque todos los demás que han sido contratados por el Insabi continúan con su contrato en otras partes del estado’, comenta una de las trabajadoras a la que ya no se le permitió seguir con sus labores pese a que su plaza, hasta el momento, no ha sido ocupada.

Más allá de las leyes y de los lineamientos de contratación de personal, el sentido común indica que un médico o una enfermera que ya laboró en una situación de riesgo, conoce a fondo los protocolos y, por consecuencia, tiene mayor experiencia para ejercer la función que un nuevo empleado.

‘Le da a uno la sospecha que hay tráfico de influencias o quizás cohecho’, comenta la trabajadora afectada por decisión de la coordinadora de recursos humanos del Hospital Regional del ISSSTE en Tampico. ‘Si ella recibe algún beneficio al estar entregando los contratos, entonces sería un delito más grave’, afirma. ‘Quiero pensar que es por ignorancia’, agrega.

Al recibir y analizar la denuncia por hostigamiento, la Secretaría de la Función Pública turnó la investigación, a través de un oficio, al Órgano de Control Interno del ISSSTE, que debe dar respuesta en los días por venir,

Este personal médico acudió a la convocatoria realizada por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para prestar un servicio en los hospitales públicos ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Es, sin duda, un trabajo de alto riesgo.

La dirigente del nuevo sindicato del ISSSTE, Elba López Pérez, menciona que existe ‘un mal manejo de los recursos humanos’ en el hospital porteño.

Pone un ejemplo: personal que resultó contagiado durante los primeros meses de la epidemia, se incapacitó durante 14 o más días. Cuando ellos regresaron a laborar, la coordinadora de recursos humanos les obligó a reponer los días de incapacidad con tiempo trabajado.

Además, durante el periodo de incapacidad, no les pagó los estímulos o bonos por asistencia y otros aspectos, por lo cual solamente cobraron la mitad del sueldo, justo cuando más lo necesitaban por estar enfermos.

Elba López Pérez afirma que desde hace tiempo han querido destituir a Mireya Gochicoa Acosta pero no han podido. ‘La protegen arriba’, dice. Sin embargo, no sabe exactamente quién la respalda. Tiene una sospecha: ‘Ella aparece en fotos que pone en Facebook con Olga Sosa, la diputada federal’.

ADRIAN OSEGUERA FELICITA A CITLALLI HERNÁNDEZ

Tras resultar electa nueva secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, fue felicitada por su triunfo anoche por el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion.

Vía telefónica, el alcalde maderense se comunicó con la dirigente electa y senadora con licencia, integrante, por cierto, del grupo que encabeza la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.

De hecho, fue Bertha Luján quien presentó a Citlalli Hernández con Adrián Oseguera y, desde entonces, mantienen comunicación frecuente. Rumbo al 2021 se van a entender muy bien. Eso es un hecho.

El comité estatal de Morena también saludó a la nueva secretaria general del CEN y reconoció que su trabajo en las bases rindió frutos.

¿TERCERA ENCUESTA PARA ELEGIR PRESIDENTE DE MORENA?

Aunque varios sondeos pronosticaron que Marcelo Ebrard, perdón, Mario Delgado ganaría la encuesta aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir al presidente nacional de Morena, la realidad fue otra: apenas alcanzó un empate técnico con Porfirio Muñoz Ledo.

De hecho, el experimentado parlamentario salió arriba por una pequeña diferencia de décimas, por lo cual asegura que asumirá la dirigencia del partido de la 4T el próximo lunes. ¿Qué tal?

Por su parte, Marcelo Ebrard, perdón, Mario Delgado dice que ‘la tercera será la vencida’. ¿Será? ¿Cuántas encuestas necesita el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados para ‘ganar’ la dirigencia nacional de su partido? ¿Y si vuelve a quedar atrás del colmilludo Porfirio?

Y PARA CERRAR…

Alma Laura Amparán, alcaldesa de Altamira, entregó ayer despensas a los adultos mayores en las colonias Diana Laura Riojas y Felipe Carrillo Puerto. También repartió apoyos alimenticios a vecinos del sector ‘El Chocolate’.

POR HÉCTOR GARCÉS