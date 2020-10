Vadhir Derbez da positivo a COVID

MÉXICO.- Una vez más la Dinastía Derbez se colocó en las portadas del mundo del espectáculo después de que otro de sus integrantes diera positivo por la nueva cepa contra coronavirus Covid-19.

Durante una entrevista, el cantante y actor, Vadhir Derbez confesó que dio positivo por el mortal virus; sin embargo, optó por mantenerlo en secreto; el tiempo resguardado lo aprovechó para trabajar en varios proyectos.

“Yo también ya lo pasé, pero lo mantuve bajo el agua. Yo estoy súper bien, la verdad. Me pasó lo mismo un poquito (los síntomas), pero lo aproveché muchísimo para componer música. Aunque yo estaba en casa ahí guardado, me servía para estar concentrado en lo que más me gusta”, detalló durante una entrevista.

El hijo del productor y comediante, Eugenio Derbez aseguró que desconoce el lugar en el que pudo contagiarse por el nuevo coronavirus, pero descartó que su hermano, José Eduardo, haya sido el culpable.

“Sí, yo estuve al pendiente de él. Está súper (de salud)», contó durante la conversación.

Como mencionamos anteriormente, hace unos días, José Eduardo Derbez confesó que dio positivo por coronavirus Covid-19, enfermedad que le ocasionó ligeros malestares.

En un video publicado en YouTube, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez confesó que desconoce el lugar en el que pudo contagiarse por el mortal virus ya que siempre se cuidó bastante respetando las medidas de prevención.

«Yo realmente estuve encerrado en mi casa 24/7 sin salir a ningún lado, sin ver a nadie, sin tener contacto y literal encerrado en mi casa», contó en una conversación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO