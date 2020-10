Advierten peligros para la ciencia si desaparecen los fideicomisos

La desaparición de los 109 fideicomisos, que cuentan con más de 68 mil millones de pesos, convertiría a la Tesorería de la Federación en la gran caja del gobierno federal, la cual carece de reglas de operación para redistribuir dichos recursos, de acuerdo con un reportaje del semanario Proceso.

Expertos consultados en ese artículo sostienen que esta decisión del gobierno federal, si bien podría ayudar a acabar con la opacidad, tendrá otras consecuencias como son: la afectación en la operatividad de investigaciones científicas, dejará sin garantías a las pequeñas y medianas empresas, así como disminuirá el circulante en la banca privada.

Brenda Valderrama, integrante del Colectivo de Prociencia, niega malos manejos al menos en los fondos de ciencia y tecnología, pero advierte que desaparecerlos llevaría a una espiral encaminada a restar competitividad internacional, fuga de talentos y pérdida de infraestructura científica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el pasado jueves que ellos no pretenden quitar apoyos a la ciencia, cine, deporte, sino a que ya no haya privilegios. Aunque acotó que en 10 días dará a conocer la nueva mecánica para operar estos fideicomisos, expertos afirman que esto se debe a que aún no hay reglas de operación.

Susana Lizano, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, advirtió que de devolverse los recursos a través de la Tesorería de la Federación, se afectarían gravemente a proyectos de este sector en su operatividad y continuidad.

Valderrama explica que esto se debe a que el gobierno federal se rige por ciclos fiscales, por lo que el dinero se debe justificar cada año. En algunos casos, los recursos no llegan desde enero, sino meses más adelante y se deben estar comprobando en diciembre, por lo que al haber proyectos multianuales no podrá haber continuidad y esto generaría que se vuelvan inoperantes.

En estos momentos, los fideicomisos tienen flexibilidad para manejarse por proyectos y no por tiempos, además de permitir donativos, lo cual ya no se podría a través de la Tesorería de la Federación. Con información de la revista Proceso