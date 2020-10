Visita ‘el olvido’ a pueblos mágicos

CIUDAD VICTORIA.- La pandemia del COVID 19 apagó el brillo de pueblos mágicos de Tamaulipas, los cuales sufren por falta de turismo y de actividades recreativas y culturales, como es el caso tanto de Tula, como de Mier.

A esto se agrega que desde 2019 no se invierte ni un peso en mejorar la infraestructura, luego de que desapareció el programa federal que impulsaba a los pueblos de gran riqueza cultural.

“Todo el año no hemos recibido turismo, porque no existen atracciones; no hay eventos, no hay nada que sea atractivo, luego de que desde que inició la pandemia dejaron de llegar los visitantes”, atestigua Alfredo Castillo Camacho, empresario hotelero de Tula Pueblo Mágico.

A ello se agrega el abandono en que se encuentra la infraestructura turística por parte del Ayuntamiento, lo cual deja con un mal sabor de boca a visitantes.

Desde el gobierno de Egidio Torre, que destinó 250 millones de pesos para transformar el pueblo mágico, no se han autorizado más inversiones a la ciudad.

“Sólo el parque San Antonio, ubicado en la parte de atrás de la presidencia municipal, está enmontado y totalmente abandonado, cuando es una obra que realizó el gobierno del estado y que pertenece al llamado proyecto lineal del complejo del Arroyo Loco”.

Platica que otro problema es la falta de estudios técnicos para realizar la segunda parte del parque lineal del arroyo loco, que se construyó en el cauce del río Tula.

“Las lluvias que se han registrado desde mediados del 2019 y parte del 2020 provocaron que todo el parque resultara inundado, al utilizar técnicas de construcción que no eran adecuadas para esa zona”.

Actualmente está semidestruido el parque, por la mala planeación y abandono como lo tiene la actual administración municipal, a la cual parece que no le interesa mejorar la infraestructura.

“Mucho antes de que terminaran la segunda parte del parque lineal del Arroyo Loco, nosotros fuimos con la entonces Secretaria de Turismo de Tamaulipas, Mónica González García, a quien mostramos videos y fotografías del río Tula, sobre la fuerza de la corriente que toma cuando se crece y que las obras que se estaban realizando no resistirían una avenida de agua tan fuerte como las que se registran en ese lugar”.

Dijo que la Secretaria de Turismo se quedó asombrada en aquella ocasión porque las empresas que la construyeron no realizaron los estudios técnicos para prevenir daños.

“Hoy la segunda parte del atractivo turístico luce con daños en el caudal al colocar barreras elaboradas con piedra bola, con alambre, las cuales se llevo la corriente”, describe Castillo Camacho.

Dijo que en la obra se invirtieron más de 62 millones de pesos y se puede decir que se la llevó la corriente, por estar mal realizada.

La obra consistía en la edificación del corredor, construcción de cinco puentes peatonales, muros de contención, áreas verdes, alumbrado exterior, mobiliario urbano, señalamiento turístico, red hidráulica, descargas sanitarias domiciliarias, red eléctrica, fachadas y foro al aire libre, entre otras que en su mayoría fueron dinero tirado a la basura.

CRUZ MONUMENTAL TIENE 5 AÑOS TIRADA

Una de las obras inconclusas y que están en el abandono, luego de ser parte del proyecto de Pueblo Mágico en Tula, es el proyecto del cerro de la Cruz, que contaría con una Cruz monumental de más de 30 metros, que sería instalada en uno de los cerros principales de esa ciudad.

“La Cruz es un monumento diseñado por el escultor Enrique Carbajal Sebastián, quien es también el creador del Águila Bicentenario que se ubica en Ciudad Victoria”.

Castillo Camacho dijo que la escultura tiene más de 5 años tirada en el cerro, la cual no pudo instalarse por un conflicto entre los dueños del terreno y el gobierno del estado, que se ha negado a pagarles por el uso de ese cerro, y ahí sigue abandonada.

Afirma que de lograr instalarse y construirse la plazoleta y escalinatas como estaba en el diseño original, sería un importante atractivo turístico que además lograría identificar a Tula, ya que la majestuosa cruz podría ser apreciada a 25 kilómetros de distancia.

NO HAY APOYO DEL MUNICIPIO

El empresario tulteco advierte que si bien las medidas preventivas del COVID-19 implementadas por las autoridades de salud se han relajado un poco, aún por parte del municipio no se ha programado ningún tipo de eventos.

“Además urgen apoyos, como promover que las personas que tienen caballos los renten para organizar paseos a lo largo de la ciudad, lo mismo con dueños de cuatrimotos y prestadores de otros servicios, que se conviertan en un atractivo para turistas, donde además se otorguen becas a personas para que se animen a impulsar ese tipo de paseos”.

Este año se perdieron todos los eventos y no se ha podido realizar ninguno, como: el Festival de gordita, el festival del tamal, el del cabrito, los festejos patronales del 13 de junio día de San Antonio.

“Tula acaba de cumplir 9 años de haber sido nombrada Pueblo Mágico, y no hay ningún evento organizado por ninguna autoridad para celebrarlo, por lo que no hay mucho que ofrecer a los turistas”.

Esta situación, dijo, ha afectado al sector, ya que los establecimientos que se habían instalado en el paseo del arroyo loco están cerrados, porque no hay turismo.

“El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto aprobado para 2020 por 4.5 millones de pesos para desarrollar actividades culturales y estamos a casi dos meses y medio de terminar el año y nadie sabe en qué se han invertido estos recursos”.

Dijo que el Alcalde de Tula Lenín Coronado Posadas ni siquiera vive en el municipio, ya que se la pasa de paseo o en su casa de Ciudad Victoria, y según personal del Ayuntamiento aseguran que en este 2020 sólo ha acudido al Ayuntamiento 36 días.

“Ni una vez por semana se para el Alcalde en la Presidencia Municipal, por lo que maneja el Ayuntamiento a control remoto y así no funcionan las cosas”, dijo.

Señala que no hay intención por parte de la administración municipal en impulsar el turismo o actividades culturales, las cuales son las que hacen atractivo al pueblo mágico.

EN 2018 Y 2019 VISITARON TULA MÁS DE 150 MIL

Eventos como el festival del Globo, entre otras actividades impulsaron el atractivo turístico en Tula Pueblo Mágico, que fue visitado por más de 150 mil turistas los últimos dos años, según datos de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

Pero en lo que va del año empresarios locales indican que apenas suman 10 mil visitantes de enero a septiembre de este año, situación que fue provocada por falta de impulso al turismo y por la pandemia.

Actualmente son empresarios y comerciantes quienes están promocionando al municipio, ya que por parte de la autoridad no hay ningún tipo de apoyo.

Por Antonio de la Cruz