Hay locales en venta en el mercado ‘Nuevo Santander’

ALTAIRA, TAMAULIPAS.- Durante los últimos años se presentó la venta de locales del mercado “Nuevo Santander” en el municipio de Altamira.

Roberto Cruz Mancilla, dirigente de la Unión de Locatarios del centro de abastos, informó lo anterior y reconoció que los años de inactividad y falta de ingresos económicos, obligó a los primeros ‘propietarios’ a colocar en venta sus espacios.

“Hay muchos comerciantes decepcionados por tantos años a la espera de que se resolviera la situación jurídica. Hasta el día de hoy hay muchos que traspasaron, entre 32 a 35 locales de los 174 establecidos, ya no son de los dueños originales”, dijo.

La Unión de Locatarios, explicó que no tiene el peso, ni la figura legal para impedir que los actuales e históricos posesionarios coloquen a la venta sus espacios.

“Son compañeros que están decepcionados, que están o ya tienen otra manera de subsistir y no se los podemos evitar-. No tenemos una ley como tal que diga que no se puede hacer, porque legalmente apenas se están constituyendo las concesiones”, dijo.

El mercado, explicó que dio comienzo 22 años antes, por lo que los primeros posesionarios llegaron a una edad en su mayoría que ya les resulta poco factible iniciar nuevamente en el sector comercial.

“Las personas en aquel entonces estaban jóvenes: ahorita ya son personas de edad avanzada y ya no pueden con el plan que traían por estas circunstancias” dijo.

Antes de que se entreguen las concesiones, dijo que se va a tratar de establecer un mecanismo que impida que se coloquen a la venta los locales o espacios asignados desde hace un par de décadas para los primeros comerciantes.

Por José Luis Rodríguez Castro